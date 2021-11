Migranci na granicy. MON: Białoruś wykorzystuje kobiety i dzieci

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

"Migranci, głównie kobiety i dzieci są zmuszane do podejścia pod ogrodzenie, by białoruskie media mogły przygotowywać swoje propagandowe materiały" - brzmi wpis Ministerstwa Obrony Narodowej. Na Twitterze MON opublikowano materiał, na którym widać białoruskich operatorów i reporterów, którzy nagrywają podchodzących do zasieków migrantów.

Zdjęcie Migranci na granicy polsko-białoruskiej / OKSANA MANCHUK / POOL / Getty Images