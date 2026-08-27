Mieszkańcy Podlasia znaleźli kilka balonów. Zaalarmowano służby, jest apel

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Na Podlasiu znaleziono trzy balony z podczepionymi ładunkami. W miejscowości Jaświły cztery czasze wylądowały na dachu budynku mieszkalnego. Policjanci zabezpieczyli 15 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podobny obiekt odnaleziono także w Jabłonce Kościelnej. Jak donosi Polsat News kolejny obiekt zawisł na linii wysokiego napięcia w miejscowości Zygmunty.

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Balon nad budynkiem w pobliżu drzew i mapa z lokalizacją Jaświły na Podlasiu.
Mieszkańcy Podlasia znaleźli balonyGoogle Maps / Podlaska Policja Twitter

W skrócie

  • Na Podlasiu znaleziono trzy balony z ładunkami, z których jeden spadł na dach domu w Jaświłach, gdzie zabezpieczono 15 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy.
  • W miejscowości Jabłonka Kościelna funkcjonariusze zabezpieczyli teren po znalezieniu czasz balonu, a do podobnych przypadków doszło także w innych miejscowościach regionu.
  • Policja ostrzega mieszkańców, by nie zbliżali się do balonów ani ładunków i zaleca, aby od razu informować odpowiednie służby o takich znaleziskach.
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O szczegółach obu interwencji w rozmowie z Polsat News poinformował młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Jak przekazał, pierwsze zgłoszenie wpłynęło około północy. - W tej chwili możemy mówić już o dwóch takich znaleziskach - powiedział funkcjonariusz.

Pierwsze z nich miało miejsce w miejscowości Jaświły (powiat moniecki), położonej około kilkudziesięciu kilometrów od Białegostoku. Na dachu budynku mieszkalnego wylądował uszkodzony balon. W sumie znaleziono cztery czasze z podczepionym ładunkiem.

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Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili, że ładunek stanowiły papierosy bez polskich znaków akcyzy. Łącznie zabezpieczono 15 tys. paczek.

Drugi balon w Jabłonce Kościelnej. Policja zabezpieczyła teren

Drugie zgłoszenie dotyczące podobnego znaleziska policja otrzymała rano. Tym razem czasze balonu znajdowały się na polu w miejscowości Jabłonka Kościelna.

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i prowadzili czynności związane ze znaleziskiem. Tomasz Krupa zaznaczył, że nie są to przypadki odosobnione. Informacje o podobnych obiektach pojawiają się co jakiś czas.

Według funkcjonariusza skala tego rodzaju zjawiska jest duża. W działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości wykorzystującej balony zaangażowane są różne służby.

- Bez wątpienia możemy mówić o tym, że ta skala jest ogromna - powiedział Krupa. Jak dodał, z tego rodzaju przestępczością walczą wspólnie policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej.

Podlasie. Balony przemytnicze znalezione przez mieszkańców

Znalezione na Podlasiu balony są wykorzystywane do transportowania ładunków. Policjant przypomniał, że podobne obiekty były już wcześniej znajdowane w rejonie Białegostoku. - Mieliśmy w Białymstoku aerostaty, lądowały niemalże nawet w centrum miasta - przekazał.

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Niedługo później reporter Polsat News ustalił, że w miejscowości Zygmunty na Podlasiu znaleziono kolejny, trzeci już balon. Z informacji stacji wynika, że obiekt zawisł na linii wysokiego napięcia.

Policja apeluje do mieszkańców, którzy natrafią na podobne znaleziska, o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy samodzielnie podchodzić do czasz ani znajdujących się przy nich ładunków.

- Każda osoba, która zobaczy takie czasze, ma dzwonić pod 112, nie zbliżać się do tego - zaapelował Tomasz Krupa.

Jak wyjaśnił, czasze mogą zawierać gaz lżejszy od powietrza. Osoba, która znajdzie taki obiekt, nie jest jednak w stanie samodzielnie ocenić, co dokładnie się w nim znajduje ani czy stwarza on zagrożenie.

- Te czasze często zawierają gaz lżejszy od powietrza, ale nie jesteśmy w stanie ocenić tego, czy on może wybuchnąć czy nie - zaznaczył funkcjonariusz.

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