Wojskowa ciężarówka zderzyła się w sobotę z osobowym audi na równorzędnym skrzyżowaniu ul. Leśnej i Młynowej w Michałowie (Podlaskie). Do zderzenia doszło ok. 300 metrów od posterunku Straży Granicznej. - Odwiozłem dziecko na basen, pojechałem po zakupy i wracałem po syna. Przyhamowałem przed skrzyżowaniem, popatrzyłem w prawą stronę i oni mnie z lewej zdmuchnęli. Droga równorzędna, czyli ja mam ustąpić z prawej strony pojazdowi. Mam tu świadków, jeden to burmistrz - powiedział pan Krzysztof, właściciel audi.

