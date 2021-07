Łomża: Zatrzasnęła dziecko w aucie. Uratowali je policjanci

Łomżyńska policja otrzymała zgłoszenie we wtorek około godziny 13. Na parkingu przed jednym z bloków w Łomży matka zatrzasnęła w aucie 14-miesięcznego syna, a razem z nim - kluczyki do pojazdu. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta zostawiła klucze razem z torebką na przednim fotelu i poszła włożyć dziecko do fotelika. Gdy zamknęła tylne drzwi, zamki w samochodzie zablokowały się.



Kobieta szybko zaalarmowała służby. Na miejscu pojawili się policjanci z łomżyńskiej patrolówki. Mundurowi wybili boczną szybę w samochodzie marki Kia i bezpiecznie wydostali chłopca.

"Wystarczy kilkanaście minut, aby w szczelnie zamkniętym, pozostawionym na słońcu pojeździe temperatura wzrosła do poziomu, który może zagrażać naszemu życiu" - przypomina policja. Dzieci i zwierzęta są szczególnie narażone na przegrzanie organizmu. Trzeba o tym pamiętać szczególnie latem, gdy temperatury przekraczają poziom nawet 30 stopni.