W skrócie Podczas interwencji w Zambrowie nietrzeźwa 39-letnia obywatelka Ukrainy ugryzła policjanta.

Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia funkcjonariuszy oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta.

Policja złożyła wniosek do Straży Granicznej o jej wydalenie z Polski, a następnie przekazała ją funkcjonariuszom z Białegostoku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Policjanci zostali wezwani na jedną z ulic w Zambrowie po zgłoszeniu dotyczącym kobiety leżącej na chodniku. Z przekazanych służbom informacji wynikało, że nie reagowała ona na próby nawiązania kontaktu.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 39-letnią obywatelkę Ukrainy. Jak podała policja, kontakt z kobietą był utrudniony, ponieważ znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu.

W pewnym momencie 39-latka zaczęła krzyczeć i kierować pod adresem udzielających jej pomocy policjantów obraźliwe i wulgarne słowa - podała zambrowska policja w komunikacie.

Zambrów. Nietrzeźwa 39-latka z Ukrainy ugryzła policjanta

Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy stwierdzili, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Policjanci zdecydowali więc o doprowadzeniu jej do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie miała wytrzeźwieć.

Sytuacja zaostrzyła się podczas zakładania kajdanek. Według komunikatu policji 39-latka zaczęła zachowywać się agresywnie, a podczas umieszczania jej w radiowozie ugryzła jednego z funkcjonariuszy. Policjant trafił do szpitala zakaźnego, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Obywatelka Ukrainy ma zarzuty. Policja chce jej wydalenia z Polski

Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta.

Za zarzucane jej przestępstwa grozi do trzech lat pozbawienia wolności. 39-latka odpowiedziała również za popełnione wykroczenia.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Zambrowscy policjanci skierowali do Straży Granicznej wniosek o wydalenie cudzoziemki z Polski. Po zakończeniu czynności kobieta została przekazana funkcjonariuszom SG z placówki w Białymstoku.



