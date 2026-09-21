Siedemnastu uczniów z Zespołu Szkół w Sokółce wyjechało na początku września do Chin. Dyrekcja szkoły wybrała licealistów na podstawie wyników testu z języka angielskiego i wiedzy o Azji.

Młodzież podczas wyjazdu miała zwiedzić Chiny oraz poznać tamtejszą kulturę.

Efektem podróży miało być też nawiązanie współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Sanming tak, by w przyszłości wymiana młodzieży pomiędzy szkołami była regularna.

Za wyprawę uczniów zapłaciło Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane - samorządowa spółka, która podlega starostwu powiatowemu w Sokółce. Koszt podróży jednego ucznia to 11 tys. zł.

Towarzyszący młodzieży urzędnicy mówią Interii, że wszystkie koszty związane z wyjazdem pokryli sami.

Sokółka leci do Chin. Polityczna burza w mieście

Wyjazd, który miał być edukacyjnym sukcesem, w Sokółce wywołał lokalną burzę polityczną.

Wszystko za sprawą osób towarzyszących młodzieży na wyjeździe. Obok uczniów w samolocie do Azji znaleźli się m.in. starosta sokólski Piotr Rećko, wicestarosta, członek zarządu powiatu, miejska radna oraz dyrektorka lokalnego szpitala.

Sprawę nagłośnił powiatowy radny Mieczysław Baszko, który w rozmowie z Interią zastanawia się, kto zapłacił za wyjazd urzędników.

Zgodnie z przepisami opiekunami podczas wycieczki z młodzieżą mogą być pracownicy pedagogiczni albo osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły, niebędące pedagogami.

Z pisma opublikowanego przez Baszkę, które zostało wysłane do rodziców, wynika, że opiekunami byli: Anetta Zubrzycka, dyrektorka szkoły, nad którą kuratelę sprawuje starostwo, Anna Aniśkiewicz, dyrektorka szpitala, który podlega starostwu i miejska radna oraz Edyta Rećko, radna miejska i prywatnie żona starosty.

Informacje zawarte w dokumencie wskazują, że dwie ostatnie panie zostały wskazane jako przedstawicielki rady rodziców.

- Dla mnie jest to co najmniej zastanawiające, dlaczego akurat te osoby zostały wybrane jako opiekunowie dla młodzieży - mówi w rozmowie z Interią Baszko.

Sokółka. Urzędnicy się tłumaczą

Anna Aniśkiewicz odpiera zarzuty radnego Baszki.

- Z panią dyrektor znam się od lat, moje dzieci chodzą do tej szkoły. Zostałam poproszona, czy nie zechciałabym zostać opiekunem podczas wyjazdu. Zgodziłam się, ale jestem dyrektorką szpitala i miejską radną, dlatego na samym początku zaznaczyłam, że za wyjazd zapłacę sama - tłumaczy w rozmowie z Interią Aniśkiewicz.

- Dostałam informację od dyrekcji, że koszt to 11 tys. zł. Przelałam pieniądze na wskazane konto na początku września - mówi.

- Wbrew informacjom, które się pojawiają, moje dzieci nie pojechały do Chin - konkluduje.

- Zarząd jeszcze przed wylotem zobowiązał się do zwrotu kosztów biletów lotniczych, a wszelkie pozostałe wydatki, w tym noclegi, samorządowcy pokryli z prywatnych pieniędzy. W praktyce za całą podróż zapłacili sami, a z budżetu powiatu nie poszła na ten cel ani złotówka - wyjaśnia rzecznik prasowy starostwa powiatowego w Sokółce, Rafał Supiński.

Na dowód urzędnik przedstawił protokół z posiedzenia zarządu z początku września.

- Efektem wyjazdu było to, że przedstawiciele powiatu sokólskiego podpisali list intencyjny z Shaxian, dzielnicą miasta Sanming. Jest to pierwszy krok do zacieśnienia przyszłej współpracy - dodaje rzecznik.

Pierwszym elementem porozumienia ma być przyjazd chińskiej młodzieży do Sokółki.

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