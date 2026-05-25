W skrócie Kompleks budynków mieszkalnych i gospodarczych w Starym Cydzynie został objęty pożarem, a na miejscu pracuje 30 zastępów straży pożarnej.

Pożar rozpoczął się prawdopodobnie od instalacji fotowoltaicznej w warsztacie, a ogień przeniósł się na poddasze sąsiedniego domu mieszkalnego.

Ewakuowano około 15 mieszkańców oraz trzy psy, nikt nie odniósł obrażeń, a pożar jest wstępnie opanowany.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w poniedziałek około godz. 15. Z pierwszych informacji wynikało, że w warsztacie samochodowym miały zapalić się opony.

Strażacy ustalili jednak, że najprawdopodobniej doszło do pożaru instalacji fotowoltaicznej.

- Ostatecznie żadna z opon się nie zapaliła - przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Paweł Leszczyński.

Stary Cydzyn. Ogromny pożar warsztatu. Ewakuowano mieszkańców i psy

Mimo że nad miejscowością unosi się ciemny dym, według strażaków nie stanowi on dużego zagrożenia dla mieszkańców. Ze względów bezpieczeństwa konieczna była jednak ewakuacja osób przebywających w pobliżu miejsca pożaru.

- Pożar objął poddasze warsztatu, a następnie przeniósł się na poddasze sąsiedniego domu mieszkalnego - wyjaśnił strażak.

Niebezpieczny pożar na Podlasiu. Na miejscu 30 zastępów straży

Ostatecznie bezpiecznie schronienie zapewniono około 15 mieszkańcom. Z płonącego budynku mundurowi uratowali też trzy psy.

Akcja gaśnicza trwa. Na pomoc strażakom przybyła cysterna, a z powietrza pomagają drony. Na miejscu jest około 30 zastępów.

- Nikt nie został ranny, pożar jest wstępnie opanowany - zapewnia bryg. Paweł Leszczyński.





Bartoszewski w "Graffiti" o Ziobrze: Jego miejsce jest w areszcie Polsat News