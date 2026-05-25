Kłęby dymu nad Starym Cydzynem. Strażacy ratowali ludzi i zwierzęta
Płonie kompleks zabudowań mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Stary Cydzyn w woj. podlaskim. Na miejscu z ogniem walczy 30 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. - Akcja wciąż trwa, ale pożar jest wstępnie opanowany - informuje Interię mł. bryg. Paweł Leszczyński z KMP PSP w Łomży. Jak dodaje, konieczna była ewakuacja mieszkańców.
W skrócie
- Kompleks budynków mieszkalnych i gospodarczych w Starym Cydzynie został objęty pożarem, a na miejscu pracuje 30 zastępów straży pożarnej.
- Pożar rozpoczął się prawdopodobnie od instalacji fotowoltaicznej w warsztacie, a ogień przeniósł się na poddasze sąsiedniego domu mieszkalnego.
- Ewakuowano około 15 mieszkańców oraz trzy psy, nikt nie odniósł obrażeń, a pożar jest wstępnie opanowany.
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w poniedziałek około godz. 15. Z pierwszych informacji wynikało, że w warsztacie samochodowym miały zapalić się opony.
Strażacy ustalili jednak, że najprawdopodobniej doszło do pożaru instalacji fotowoltaicznej.
- Ostatecznie żadna z opon się nie zapaliła - przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Paweł Leszczyński.
Stary Cydzyn. Ogromny pożar warsztatu. Ewakuowano mieszkańców i psy
Mimo że nad miejscowością unosi się ciemny dym, według strażaków nie stanowi on dużego zagrożenia dla mieszkańców. Ze względów bezpieczeństwa konieczna była jednak ewakuacja osób przebywających w pobliżu miejsca pożaru.
- Pożar objął poddasze warsztatu, a następnie przeniósł się na poddasze sąsiedniego domu mieszkalnego - wyjaśnił strażak.
Niebezpieczny pożar na Podlasiu. Na miejscu 30 zastępów straży
Ostatecznie bezpiecznie schronienie zapewniono około 15 mieszkańcom. Z płonącego budynku mundurowi uratowali też trzy psy.
Akcja gaśnicza trwa. Na pomoc strażakom przybyła cysterna, a z powietrza pomagają drony. Na miejscu jest około 30 zastępów.
- Nikt nie został ranny, pożar jest wstępnie opanowany - zapewnia bryg. Paweł Leszczyński.