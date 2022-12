Jego zdjęcie z chwili kradzieży krążyło w sieci. Sam zgłosił się na policję

Ukradł rower i myślał, że ujdzie mu to płazem. Wychwyciły go jednak kamery monitoringu, a jego wizerunek trafił do sieci. Kiedy rodzina 55-latka zobaczyła go na policyjnych zdjęciach, nie miał wyjścia i sam zgłosił się na policję.

Zdjęcie Rodzina 55-latka rozpoznała go na policyjnym zdjęciu / KMP Suwałki / Policja