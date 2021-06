W ramach cyklu spotkań grupa ok. 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków partii rządzącej w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni ma odwiedzić wszystkie powiaty.



Terlecki: Przygotowujemy się do ofensywy

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki po niedawnym wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego ugrupowania wskazywał, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do kongresu statutowo-wyborczego, który odbędzie się na początku lipca i do pewnej restrukturyzacji struktur partii.

- A także do takiej ofensywy, która będzie polegała na objeździe kraju przez czołówkę naszej partii - oświadczył. Objazd - dodał - będzie dotyczył przede wszystkim Polskiego Ładu.

Według informacji PAP w akcji promującej Polski Ład udział ma wziąć grupa około 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS: ministrów, parlamentarzystów, działaczy.

- Chcemy, aby takie spotkania "promocyjne" odbyły się w każdym powiecie. Łącznie planujemy kilkaset takich spotkań" - mówił jeden z polityków PiS.

O co chodzi w Polskim Ładzie

W niedzielę o godz. 17 w takim spotkaniu na Podlasiu udział weźmie lider PiS Jarosław Kaczyński. W sobotę w akcję promującą Polski Ład włączyły się marszałek Sejmu, posłanka PiS Elżbieta Witek oraz b. premier, a obecnie europosłanka Beata Szydło.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.