Incydenty na granicy z Białorusią. Zatrzymani przyjechali z Rosji

Straż Graniczna podała na Twitterze, że 52 cudzoziemców zatrzymano na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży, natomiast po dwie osoby zatrzymano na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Krynkach i Bobrownikach. Szczegółów zatrzymań nie podano.

"Zatrzymani cudzoziemcy na Białoruś przylecieli/przyjechali z Rosji" - podała SG.

Mur na granicy. Do jesieni ma być gotowe zabezpieczenie elektroniczne

Kończy się budowa stalowej zapory na granicy. Wstępnie miała się zakończyć do 30 czerwca. Wciąż trwają prace na ok. kilometrowym odcinku, a wykonawca poprosił o wydłużenie terminu do końca lipca - powiedziała w minioną sobotę rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Do jesieni ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów.

Z końcem czerwca przestały obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim; wprowadzono je w związku z kryzysem migracyjnym, potem tłumaczono je również koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w związku z budową zapory inżynieryjnej. Weszły one w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Od 1 lipca do 15 września w Podlaskiem obowiązuje - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG; zakaz obowiązuje w całym województwie podlaskim, za wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach granicznych.