!criticalCSS &&

Groźny incydent na torach. Policja zatrzymała dwóch nastolatków

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Na Podlasiu dwóch 17-latków wracało ze szkoły po torowisku. W pewnym momencie jeden z nich przestawił zwrotnicę kolejową. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a nastolatków zatrzymała policja. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że chcieli sprawdzić, jak działają urządzenia kolejowe. Ciekawość kosztowała ich noc w policyjnej izbie zatrzymań.

Policja zatrzymała dwóch 17-latków po tym, jak jeden z nich przestawił zwrotnicę na torowisku.
17-latek przestawił zwrotnicę kolejową (zdj. ilustracyjne)Michal KoscAgencja FORUM

Dwóch 17-latków zostało zatrzymanych po tym, jak jeden z nich przestawił kolejową zwrotnicę na trasie wykorzystywanej do przewozów towarowych - poinformował w rozmowie z Interią mł. insp. Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Policjanci otrzymali zgłoszenie od pracowników kolei o dwóch osobach poruszających się po torowisku. Ich obecność zarejestrowały kamery monitoringu zamontowane wzdłuż torów.

Okazało się, że byli to dwaj 17-latkowie uczęszczający do tej samej szkoły w Białymstoku - jeden mieszka w stolicy Podlasia, drugi w gminie Janów.

Funkcjonariusze działali w ramach operacji TOR, która została zainicjowana w listopadzie ubiegłego roku po wykryciu próby dywersji na linii kolejowej Warszawa-Lublin.

Zobacz również:

17-latek spadł pod pociąg, pomagając pasażerce. Nowe informacje o sprawie
Mazowieckie

Wypadek 17-latka na kolei. Nowe informacje, policja dementuje

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Białystok. 17-latek przestawił zwrotnicę kolejową, tłumaczył się ciekawością

    Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili, że nastolatkowie - jak twierdzili - "po prostu wracali sobie ze szkoły po torowisku". W trakcie czynności wyszło jednak na jaw, że jeden z nich przestawił zwrotnicę kolejową.

    Chłopcy tłumaczyli funkcjonariuszom, że byli ciekawi, jak działają urządzenia kolejowe.

    - Na szczęście nie był to odcinek torów, po którym kursują szybkie pociągi pasażerskie. Z tego, co się orientuję, w ogóle nie odbywa się tam ruch pasażerski - przekazał policjant.

    Obaj nastolatkowie zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej izbie zatrzymań. Zostali przesłuchani, a następnie zwolnieni.

    Na tym etapie żaden z nich nie usłyszał zarzutów.

    Zobacz również:

    Zatrzymany to 25-letni mężczyzna
    Lubelskie

    Miał prosić o podwózkę. Poznaliśmy okoliczności zatrzymania na kolei. Kuriozalne

    Łukasz Dubaniewicz
    Łukasz Dubaniewicz
    Jak wygląda ewakuacja Polaków? Turyści mocno zaniepokojeniPolsat News

    Najnowsze