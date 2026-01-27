Groźby i gnojowica przed domem ministra. Decyzja sądu w sprawie aresztu

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Sąd Okręgowy w Łomży utrzymał we wtorek decyzję o tymczasowym areszcie wobec mężczyzny podejrzanego o groźby bezprawne i znieważenie konstytucyjnego organu państwa. Sprawa dotyczy głośnego incydentu z rozlaniem gnojowicy w pobliżu domu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Mężczyzna w garniturze stoi na tle wiejskiego krajobrazu, na pierwszym planie pasie się krowa, w tle widoczne są ogrodzenia, polna droga i kolejna krowa.
Gnojowica i groźby przed domem ministra. Sąd oddalił zażalenie (zdj. ilustracyjne)Anita Walczewska/East News/Anatol ChomiczAgencja FORUM

W skrócie

  • Sąd Okręgowy w Łomży oddalił zażalenie na areszt wobec mężczyzny podejrzanego o groźby bezprawne i znieważenie organu konstytucyjnego RP.
  • Do incydentu z rozlaniem gnojowicy przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego doszło 9 stycznia 2026 roku, zatrzymano w tej sprawie 35-latka z woj. lubelskiego.
  • Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, tłumacząc swoje działanie jako indywidualną formę protestu przeciwko polityce rządu wobec umowy z krajami Mercosur.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o oddaleniu zażalenia potwierdził rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży Jan Leszczewski. Jak dodał, sąd uznał za zasadne przesłanki o stosowaniu aresztu, na które powołał się Sąd Rejonowy w Zambrowie.

Zambrowski sąd 12 stycznia częściowo uwzględnił wniosek miejscowej prokuratury i aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Prokuratura wnioskowała o trzy miesiące. Postanowienie było nieprawomocne, przysługiwało od niego zażalenie.

Gnojowica przed domem ministra. Śledztwo ws. 35-latka

Do incydentu koło domu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego doszło 9 stycznia 2026 roku. Minister informował, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji w woj. podlaskim, próbował uszkodzić ogrodzenie i kierował groźby pod jego adresem. Sprawą zajęła się policja. Zatrzymała w tej sprawie 35-latka z woj. lubelskiego.

Zobacz również:

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski na konferencji prasowej w siedzibie resortu. Spotkanie 8 stycznia dotyczyło przyszłości polityki rolnej oraz umowy UE-MERCOSUR
Polska

Gnojowica rozlana przy domu ministra rolnictwa. Ruch prokuratury

Grzegorz Lepak
Grzegorz Lepak

    Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Zambrowie (woj. podlaskie). Podejrzanemu zostały postawione zarzuty stosowania gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej wobec ministra Krajewskiego, znieważenia konstytucyjnego organu RP i gróźb karalnych - w tym wypadku chodzi o premiera, trzech ministrów (w tym również o ministra Krajewskiego) oraz o prezydenta Warszawy. Groźby objęte zarzutami dotyczą również żony ministra rolnictwa. Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia.

    W opisie czynu prokuratura przyjęła, że 9 stycznia podejrzany przyjechał busem pod posesję należącą do Stefana Krajewskiego i rozlał przed nią ok. 500 litrów substancji "koloru brązowo-zielonego", po czym odjechał, ale wrócił i wtedy - w rozmowie z żoną ministra - kierował groźby, "nawiązując do działalności politycznej jej męża oraz groźby karalne popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub osoby najbliższej".

    Zobacz również:

    Nieczystości pod domem Stefana Krajewskiego. 35-latek trafił do aresztu
    Podlaskie

    Gnojowica i groźby przed domem ministra. 35-latek trafił do aresztu

    Alicja Krause
    Alicja Krause

      Potem swoje działania i zachowania opublikował w nagraniu na portalu społecznościowym. Tam - w ocenie prokuratury - pojawiły się groźby karalne z powodu przynależności politycznej wobec premiera, szefa MSWiA, ministra spraw zagranicznych, ministra rolnictwa i prezydenta Warszawy.

      Gnojowica przed domem Stefana Krajewskiego. "Indywidualna forma protestu"

      "Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że wylana substancja przed domem ministra była gnojowicą i czynił to w ramach swojej indywidualnej formy protestu" - poinformowała prokuratura w komunikacie wydanym 12 stycznia.

      "W toku składanych wyjaśnień wyrażał niezadowolenie z prowadzonej przez rząd polityki dotyczącej umowy z krajami Mercosur, a także z powodu braku zgody na wjazd do Warszawy strajkujących rolników" - dodała prokuratura. W dniu, w którym doszło do incydentu, w stolicy odbywał się protest rolników przeciwko umowie UE z krajami Mercosur.

      W związku z tym, że śledztwo dotyczy tzw. przestępstw z nienawiści, będzie je kontynuowała nie zambrowska, lecz łomżyńska prokuratura rejonowa. To ona jest wyznaczona - w tym okręgu prokuratorskim - do prowadzenia takich spraw.

      Zobacz również:

      Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę, który miał zaatakować dom ministra rolnictwa
      Podlaskie

      Atak na dom ministra rolnictwa. Akcja służb na Podlasiu, nowy komunikat

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Plan na 500 tys. armię w strategii rozwoju Sił Zbrojnych RP: Szef BBN w ''Gościu Wydarzeń'': Bez poboru do armii niemożliwePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze