Ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 30 osób - przekazała we wtorek Straż Graniczna. Dodano, że na terenie ochranianym przez placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych doszło do siłowego forsowania granicy.

Granica Polska-Białoruś. SG: Zatrzymano dwóch Rosjan

"Wczoraj tj. 21.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 30 osób. Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne 23 osoby siłowo forsowały granicę - wszystkie zostały zatrzymane. Dzisiaj próba siłowego przekroczenia granicy miała miejsce na odcinku #PSGCzeremcha - zatrzymano dziewięć osób" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

Głos w sprawie akcji w rejonie Dubiczów Cerkiewnych zabrała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. - Cudzoziemcy byli bardzo agresywni, rzucali kamieniami, a następnie przeszli na stronę polską. Ze względu na dużą agresję musieliśmy wezwać dodatkowe patrole - tłumaczyła.

Jak dodała, z kolei na odcinku granicy ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze doszło do oślepiania funkcjonariuszy laserami. - Widzieliśmy po stronie białoruskiej kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów, które jednak nie podchodziły pod linię granicy - powiedziała Michalska.

Z informacji rzeczniczki wynika, że wśród osób, które próbowały przekroczyć granicę w rejonie Czeremchy, było pięciu obywateli Libanu, po jednym obywatelu Afganistanu i Iraku oraz dwóch Rosjan. Zatrzymane osoby są obecnie przesłuchiwane. - Osoby te były agresywne, rzucały kamieniami. Nikt nie ucierpiał - zaznaczyłą rzeczniczka SG.

Z kolei w komunikacie SG na Twitterze poinformowano, że kolejna próba miała miejsce chwilę po północy na rzece Świsłocz. Tam zatrzymano grupę ośmiu uchodźców z Iraku. "Cudzoziemcom zapewniono suchą odzież, ciepłe napoje i posiłki. Osoby są w dobrym stanie zdrowia" - zaznaczono.

Granica Polska-Białoruś. SG: 1200 prób przejścia od początku roku

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy.

Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.