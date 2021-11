Granica z Białorusią. Agencja ONZ do spraw Uchodźców apeluje do Białorusi

"Wydarzenia na białorusko-polskiej granicy są głęboko niepokojące. Wiele razy mówiliśmy, że wykorzystywanie uchodźców i migrantów do osiągania politycznych celów jest nie do przyjęcia i trzeba natychmiast z tym skończyć. Wzywamy Białoruś do zaprzestania igrania ludzkim życiem" - napisał we wtorek na Twitterze polski oddział Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Sytuacja na granicy. Prezydent zwołał naradę

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, którzy planują przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Migranci są w okolicy Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował tego dnia po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich służby białoruskie.

W BBN w poniedziałek po południu odbyła się - zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę - narada na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów MSWiA, MSZ i MON.

We wtorek o godz. 16 zbiera się Sejm; posłowie wysłuchają informacji rządu informacji o sytuacji na granicy Polski z Białorusią.

