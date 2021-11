Granica polsko-białoruska. Policjant trafiony w głowę, jest poważnie ranny

Oprac.: Paweł Basiak WIADOMOŚCI LOKALNE

Jeden z policjantów stacjonujących na granicy został poważnie ranny, przewieziono go do szpitala. Prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki - poinformowała policja. W stronę polskich służb rzucane są nie tylko kamienie, ale też granaty hukowe i z gazem. Funkcjonariusze używają armatek wodnych by rozpędzić grupy agresywnych osób po białoruskiej stronie.

Zdjęcie Kamienie lecą w stronę polskich służb. Jeden z policjantów ciężko ranny / Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter