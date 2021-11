- Wrogie działania reżimu Łukaszenki niestety nasiliły się w ostatnich dniach. Trwa nieustanny, inspirowany i kontrolowany przez służby białoruskie napór nielegalnych migrantów na polską granicę - mówił w rozmowie z dziennikiem Kamiński. Zaznaczył też, co jest teraz priorytetem dla Polski. "Nienaruszalność polskiej granicy jest absolutnym priorytetem. To kwestia naszej państwowości, naszej racji stanu - powiedział.

Pytany, co Polska zrobiła, aby poprawić napiętą sytuację, wyjaśnił, że "zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji oraz żołnierzy". - Są oni w pełnej gotowości do działania, jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz - podkreślił.

Jednocześnie szef MSWiA podziękował osobom, które trwają na pierwszym froncie walki, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom. - Dziękuję im za tę trudną i wymagającą dużego poświęcenia służbę. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo polskiej granicy to bezpieczeństwo nas wszystkich - podsumował.