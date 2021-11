Granica. MON ujawniło, skąd ma być dowodzona akcja naporu migrantów

Oprac.: Michał Lao WIADOMOŚCI LOKALNE

"​Przemieszczenie migrantów z prowizorycznego obozu na przejście graniczne w Kuźnicy to zaplanowana operacja białoruskich służb" - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, publikując zdjęcie wojskowego wozu, który skryty jest na tyłach byłego obozowiska migrantów. Z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ocenił, że masowy napływ migrantów na polskie przejście graniczne to skutek plotek rozsiewanych w ostatnich dniach o rzekomej zgodzie na wejście migrantów do Polski, które "były uwiarygadniane przez białoruskie służby".

Zdjęcie Białoruski wóz wojskowy, z którego ma być kierowana akcja / Ministerstwo Obrony Narodowej / materiały prasowe