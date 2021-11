Świat Joe Biden zabrał głos ws. sytuacji na polskiej granicy

Bobrowniki to obecnie jedyne przejście graniczne z Białorusią w Podlaskiem, z którego mogą korzystać ciężarówki po tym, gdy we wtorek zamknięto do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy. Zamknięcie miało związek z sytuacją przy granicy, gdzie po białoruskiej stronie znajduje się koczowisko migrantów, dochodzi też do prób forsowania granicy siłą.

Rzecznik podlaskiej KAS Maciej Czarnecki poinformował, że w sobotę w kolejce przed przejściem w Bobrownikach stoi około 1,2 tys. ciężarówek. Kolejka ma ponad 20 km. Podał, że w ciągu ostatniej doby (liczonej od godz. 7.00 rano w piątek do 7.00 rano w sobotę) odprawiono na tym przejściu 550 ciężarówek wyjeżdżających na Białoruś, z czego 264 podczas ostatniej dwunastogodzinnej zmiany.

Reklama

Strefa buforowa w Waliłach Stacja

Aby usprawnić ruch w tamtym rejonie, w Waliłach Stacja, na drodze krajowej 65 działa utworzona we wtorek strefa buforowa. Strefy tworzone są, gdy kolejka oczekujących pojazdów zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wówczas jest dzielona i porządkowana przez służby graniczne - KAS i SG - oraz przez policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej jej części.

KAS podkreśla, że sytuacja z czasami odpraw jest dynamiczna. Bieżące dane są aktualizowane osiem razy na dobę i są dostępne na stronie www.granica.gov.pl.

"Z uwagi na duże obciążenie przejścia granicznego w Bobrownikach, zalecamy kierowcom pojazdów ciężarowych aby, w miarę możliwości, wybierali inne przejścia graniczne do wjazdu na teren Białorusi" - informowała w komunikacie KAS.

Czytaj również w Tygodniku Interii: "Granica nie jest linią namalowaną na kartce. Przyrzekaliśmy, że będziemy jej bronić"