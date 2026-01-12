Gnojowica i groźby przed domem ministra. 35-latek trafił do aresztu

Alicja Krause

Alicja Krause

Pięć lat może spędzić w więzieniu 35-latek, który przyznał się do wylania nieczystości przed jedną z posesji w Zambrowie, ale zaprzecza, by kierował groźby karalne. Mężczyzna został objęty tymczasowym aresztem na dwa miesiące. Sprawa dotyczy piątkowego incydentu przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który poinformował w Polsat News, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji.

Policjant w odblaskowej kamizelce z napisem 'Policja' prowadzi osobę w kajdankach, po prawej stronie widoczny mężczyzna w garniturze przemawiający na tle zielonej tablicy.
Nieczystości pod domem Stefana Krajewskiego. 35-latek trafił do aresztuKPP Zambrów / PAP/Tomasz Gzellmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 35-latek z województwa lubelskiego wylał 500 litrów nieczystości przed domem w Zambrowie na Podlasiu, tłumacząc, że zrobił to w ramach protestu.
  • Mężczyzna miał grozić funkcjonariuszom i osobom z posesji. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
  • Sprawa najprawdopodobniej jest powiązana z incydentem, do którego doszło pod domem ministra Stefana Krajewskiego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazali podlascy funkcjonariusze, zatrzymany 35-latek przyznał się do wylania około 500 litrów nieczystości przed jedną z posesji. Tłumacząc swoje zachowanie, stwierdził, że zrobił to w ramach protestu.

Obecnie służby ustalają, czy nieczystości mogły spowodować zagrożenie dla życia ludzkiego lub przyczynić się do zatrucia środowiska. Odpowiedzialność mężczyzny w tym zakresie zostanie określona po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych.

Rozlał nieczystości przed cudzą posesją. To jego forma "protestu"

Mundurowi ustalili dodatkowo, że 35-latek kierował groźby wobec funkcjonariuszy publicznych oraz wobec osoby znajdującej się na posesji i osób jej najbliższych. Mężczyzna nie pochodzi z Zambrowa. Przyjechał do tej miejscowości na Podlasiu z województwa lubelskiego.

Mężczyzna został zatrzymany "po kilku minutach" od momentu, w którym do policjantów dotarło zgłoszenie w tej sprawie. Następnie trafił do aresztu, gdzie decyzją Prokuratury Rejonowej w Zambrowie spędzi najbliższe dwa miesiące.

Do tej pory 35-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia konstytucyjnych organów RP. Mężczyzna nie przyznał się do tego czynu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Gnojowica przed domem ministra. Sprawca zatrzymany

W sprawie najprawdopodobniej chodzi o incydent, który miał miejsce w piątkowy wieczór przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W niedzielę w "Debacie Gozdyry" na antenie Polsat News poinformował, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji.

Dodatkowo mężczyzna odpowiedzialny za to zdarzenie miał próbować uszkodzić ogrodzenie posesji Krajewskiego w woj. podlaskim. - Zostały tam liny, pasy, którymi (sprawca) próbował wyrwać ogrodzenie. Doszło też do gróźb karalnych (...) Składał groźby karalne w stosunku do mojej osoby, do ministrów polskiego rządu - mówił minister.

Zobacz również:

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski na konferencji prasowej w siedzibie resortu. Spotkanie 8 stycznia dotyczyło przyszłości polityki rolnej oraz umowy UE-MERCOSUR
Polska

Gnojowica rozlana przy domu ministra rolnictwa. Ruch prokuratury

Grzegorz Lepak
Grzegorz Lepak

    Po raz pierwszy o zatrzymaniu sprawcy tego zdarzenia policjanci informowali w sobotę. Wskazali wówczas, że chodzi o 35-letniego mężczyznę z z województwa lubelskiego. Sprawa ma mieć związek z piątkowymi protestami. Rolnicy przybyli wówczas do stolicy, aby wyrazić swój sprzeciw wobec umowy UE z krajami Mercosur.

    Zobacz również:

    Zbigniew Ziobro dostał azyl polityczny na Węgrzech
    Polska

    PiS murem za Zbigniewem Ziobrą. Oficjalnie. Bo w kuluarach się kotłuje

    Kamila Baranowska
    Kamila Baranowska
    Umowa UE z krajami Mercosur. Pawlak w ''Prezydentach i premierach'': Są ryzyka, ale też szanse na dofinansowanie rolnictwaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze