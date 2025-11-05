W skrócie Straż Graniczna ujawniła drona na terenie gminy Krynki, którym próbowano przemycić około 400 paczek nielegalnych papierosów z Białorusi.

W 2025 roku odnotowano już 18 przypadków przemytu papierosów za pomocą dronów oraz 118 przypadków z wykorzystaniem balonów meteorologicznych.

Zatrzymano 29 osób zaangażowanych w ten proceder, a wartość przejętych wyrobów tytoniowych wyniosła 3,4 mln zł.

"Dron wypełniony nielegalnymi papierosami ujawniono dziś w gminie Krynki. W jego środku znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą" - poinformowano w środę wieczorem w komunikacie wydanym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Jak dodano, w tym roku to już 18. przypadek próby przemytu papierosów z wykorzystaniem dronów. Poza tym odnotowano 118 zdarzeń o takim charakterze, w którym posłużono się balonami meteorologicznymi.

Dron w podlaskiej gminie. Komunikat Straży Granicznej

Na zdjęciach opublikowanych przez służby zobaczyć można dron typu płatowiec, który prawdopodobnie ugrzązł w gałęziach brzozy. Na kolejnych fotografiach zobaczyć można skrytkę, w której znajdował się pakunek - kartonowe pudełko z paczkami papierosów w środku.

Straż Graniczna wskazała, że szacunkowa wartość wyrobów tytoniowych przewożonych dronami i balonami, które udało się ujawnić w tym roku, wynosi łącznie 3,4 mln zł.

"Zatrzymano w sumie 29 osób, które trudniły się tym procederem" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Straż Graniczna: Przemytnicy szukają nowych sposobów

Poprzednie incydenty opisywane były przez Straż Graniczną w październiku. Poinformowano wówczas o ujawnieniu pakunków z nielegalnymi papierosami o wartości ok. 185 tys. zł. Jak wskazano, próbowano je przemycić z Białorusi do Polski, za pomocą balonów meteorologicznych.

Zatrzymano wtedy cztery osoby, które pojawiły się na miejscu, by odebrać nielegalne przesyłki. "W sumie w siedmiu zdarzeniach z ostatnich dni ujawniono ponad 10 tys. paczek nielegalnych papierosów" - napisano w wydanym komunikacie.

Jak wskazano, przemytnicy szukają nowych sposobów przemytu ze względu na zabezpieczenia graniczne, które powstały na granicy polsko-białoruskiej w wyniku walki z nielegalną migracją.

