Dron na terenie podlaskiej gminy. W środku był pakunek
Podlaska Straż Graniczna poinformowała o ujawnieniu drona w gminie Krynki. W środku bezzałogowca znajdował się karton, w którym umieszczono ok. 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą.
W skrócie
- Straż Graniczna ujawniła drona na terenie gminy Krynki, którym próbowano przemycić około 400 paczek nielegalnych papierosów z Białorusi.
- W 2025 roku odnotowano już 18 przypadków przemytu papierosów za pomocą dronów oraz 118 przypadków z wykorzystaniem balonów meteorologicznych.
- Zatrzymano 29 osób zaangażowanych w ten proceder, a wartość przejętych wyrobów tytoniowych wyniosła 3,4 mln zł.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Dron wypełniony nielegalnymi papierosami ujawniono dziś w gminie Krynki. W jego środku znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą" - poinformowano w środę wieczorem w komunikacie wydanym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej.
Jak dodano, w tym roku to już 18. przypadek próby przemytu papierosów z wykorzystaniem dronów. Poza tym odnotowano 118 zdarzeń o takim charakterze, w którym posłużono się balonami meteorologicznymi.
Dron w podlaskiej gminie. Komunikat Straży Granicznej
Na zdjęciach opublikowanych przez służby zobaczyć można dron typu płatowiec, który prawdopodobnie ugrzązł w gałęziach brzozy. Na kolejnych fotografiach zobaczyć można skrytkę, w której znajdował się pakunek - kartonowe pudełko z paczkami papierosów w środku.
Straż Graniczna wskazała, że szacunkowa wartość wyrobów tytoniowych przewożonych dronami i balonami, które udało się ujawnić w tym roku, wynosi łącznie 3,4 mln zł.
"Zatrzymano w sumie 29 osób, które trudniły się tym procederem" - czytamy w wydanym oświadczeniu.
Straż Graniczna: Przemytnicy szukają nowych sposobów
Poprzednie incydenty opisywane były przez Straż Graniczną w październiku. Poinformowano wówczas o ujawnieniu pakunków z nielegalnymi papierosami o wartości ok. 185 tys. zł. Jak wskazano, próbowano je przemycić z Białorusi do Polski, za pomocą balonów meteorologicznych.
Zatrzymano wtedy cztery osoby, które pojawiły się na miejscu, by odebrać nielegalne przesyłki. "W sumie w siedmiu zdarzeniach z ostatnich dni ujawniono ponad 10 tys. paczek nielegalnych papierosów" - napisano w wydanym komunikacie.
Jak wskazano, przemytnicy szukają nowych sposobów przemytu ze względu na zabezpieczenia graniczne, które powstały na granicy polsko-białoruskiej w wyniku walki z nielegalną migracją.