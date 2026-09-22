- Przed godz. 8 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim (woj. podlaskie) uczeń zaatakował uczennicę - przekazała we wtorek Interii nadkom. Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Podlaskie. 11-letni uczeń zaatakował 10-latkę toporkiem

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jedenastolatek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę - poinformowała nadkom. Rodzik.

Dziesięciolatka trafiła do szpitala, a chłopiec został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia.

Wcześniej nieoficjalne ustalenia w tej sprawie przekazało RMF FM. Z doniesień reportera stacji wynika, że uczeń zadał dziewczynce kilka ciosów - w rękę, głowę oraz okolice barku. Według dziennikarza dziewczynka była przytomna, gdy karetka zabierała ją do szpitala.

Z kolei lokalny serwis Kolniak24 podaje, że do ataku doszło w gminie Turośl, w Szkole Podstawowej we wsi Ptaki.

Wkrótce więcej informacji.