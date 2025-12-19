Chcieli wspiąć się na świąteczną instalację. Zaskakujący finał interwencji

Dorota Hilger

W centrum Białegostoku kilka osób próbowało wspiąć się na świąteczną instalację. Ich "wyczyn" zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, a na miejscu szybko pojawił się patrol policji. Jak się okazało, jedna z osób biorących udział w incydencie była poszukiwana.

Osoba wspinająca się po strukturze ozdobionej świątecznymi światłami, otoczona dekoracjami z motywami gwiazd i prezentów, całość oświetlona jasnymi lampkami LED.
Białystok. Próbowali wspiąć się na świąteczne ozdoby. Interweniowała policjaKomenda Miejska Policji w Białymstoku materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Grupa młodych osób próbowała wspiąć się na świąteczne ozdoby w centrum Białegostoku.
  • Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu, policja szybko zareagowała.
  • Jeden z uczestników okazał się być poszukiwany i trafił do aresztu, reszta otrzymała pouczenie.
Do nietypowej interwencji doszło w nocy z czwartku na piątek w centrum Białegostoku, gdzie kamery miejskiego monitoringu nagrały grupę kilku osób, które próbowały wspiąć się na ustawioną z okazji świąt Bożego Narodzenia instalację.

Na miejsce natychmiast zostali wezwani funkcjonariusze lokalnej policji.

"O zajściu został poinformowany dyżurny komendy miejskiej, który natychmiast wysłał patrol. Młodzi ludzie tłumaczyli mundurowym, że chcieli zrobić sobie zdjęcia" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Białystok. Próbowali wspiąć się na ozdoby świąteczne

Po dotarciu na miejsce zdarzenia patrol policji sprawdził dokumenty biorących udział w incydencie osób. Jak się okazało, jedna z nich była poszukiwana przez policję.

    "Mężczyzna miał do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu" - przekazała KMP w Białymstoku.

    Poszukiwany został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Wobec pozostałych osób zastosowano pouczenie.

    Policjanci opublikowali także film z kamer miejskiego monitoringu. Widać na nim najpierw jedną osobę, która wspina się na instalację w kształcie bombki choinkowej, a następnie kolejne osoby pomagające sobie nawzajem w wejściu na ozdobę w kształcie prezentu.

