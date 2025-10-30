Chciał zrobić zdjęcie. Żubr zaatakował turystę

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Atak żubra na turystę w Puszczy Białowieskiej. Zwierzę zaatakowało mężczyznę, który podszedł zbyt blisko, chcąc sobie zrobić zdjęcie. Ranny trafił do szpitala. Władze Białowieskiego Parku Narodowego apelują do odwiedzających o rozsądek.

Żubr zaatakował turystę, który chciał zrobić zdjęcie
Żubr zaatakował turystę, który chciał zrobić zdjęcie Agencja Wschod /Agencja FORUM

W skrócie

  • Turysta w Puszczy Białowieskiej został zaatakowany przez żubra podczas próby zrobienia sobie zdjęcia ze zwierzęciem.
  • Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a władze Parku apelują o zachowanie bezpiecznego dystansu do dzikich zwierząt.
  • Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego podkreślają, że dokarmianie żubrów i zbliżanie się do nich jest niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Teremiski (woj. podlaskie). Leżąca w otoczeniu Puszczy Białowieskiej, tuż przy granicy z Białowieskim Parkiem Narodowym, wieś od lat przyciąga turystów, umożliwiając obserwację żubrów i innych dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Chcieli mieć zdjęcie z żubrem. Turysta wylądował w szpitalu

Podobnych wrażeń chciała zaznać grupa turystów. Miłośnicy dzikiej natury widząc przechadzającego się na łące żubra, postanowili zrobić sobie z nim zdjęcie.

Zobacz również:

Bizon został znaleziony przez myśliwych. Obecnie przebywa w leśnej kryjówce. Zdj. ilustracyjne
Świętokrzyskie

Znaleźli bizona, który uciekł z ośrodka. Szeroko zakrojona akcja

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Zapomnieli jednak o zasadach bezpieczeństwa i podeszli zbyt blisko dzikiego zwierzęcia. Doszło do ataku.

    W rezultacie jedna z osób została poturbowana i trafiła do szpitala - poinformowały władze Parku.

    "Czy fotografia była tego warta?" - pytają retorycznie pracownicy Parku i przypominają, żeby nie podchodzić zbyt blisko do żubrów.

    "Po raz kolejny apelujemy o rozsądne zachowanie przy spotkaniu z żubrem i przestrzeganie bezpiecznego dystansu - minimum 50 metrów" - czytamy.

    "Pamiętajmy, że żubr to zwierzę duże, silne, szybkie. Jeśli nie przestrzegamy jego strefy komfortu, może zachować się agresywnie" - dodano.

    Apel pracowników Białowieskiego Parku Narodowego

    Jednocześnie zaapelowano o "o niezwabianie żubrów karmą w pobliże domów".

    Zobacz również:

    Transport wojskowy w drodze do Białowieży, zdj. ilustracyjne
    Podlaskie

    Żubry na trasie wojskowej ciężarówki. Skończyło się tragicznie

    Aneta Wasilewska
    Aneta Wasilewska

      "Wykładanie przy osadach siana i innej karmy dla zwierząt kopytnych czy drapieżnych, to nie pomoc dla zwierząt tylko zagrożenie dla mieszkańców i turystów" - podkreślono.

      Żubr to największy europejski ssak lądowy, należący do rodziny wołowatych. Dorosły samiec może ważyć nawet 900 kg, a samica do 600 kg.

      Żubry są roślinożercami, żywią się głównie trawami i roślinami zielonymi, a zimą również korą drzew i gałęziami.

      W Polsce zwierzęta te są objęte ścisłą ochroną gatunkową, a jego odstrzał jest zakazany, z wyjątkiem ściśle określonych, wyjątkowych sytuacji.

      Zobacz również:

      Naukowcy proponują zmiany m.in. w kwestii ochronności żubrów
      Ciekawostki

      Żubry, niedźwiedzie i rysie przestaną być chronione. Zaskakujący pomysł białoruskich naukowców

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      "Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja"Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze