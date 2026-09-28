Centrum Białegostoku spowite czarnymi chmurami. Trwa gaszenie pożaru

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

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Trwa akcja gaśnicza w centrum Białegostoku. Zapaleniu uległ dach nowo budowanego budynku przy ul. Sienkiewicza. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Działania strażaków potrwają jeszcze najprawdopodobniej kilka godzin.

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Pożar w centrum Białegostoku
Pożar w centrum BiałegostokuFacebook/Zbigniew Kasperczuk - Konfederacjamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W centrum Białegostoku trwa akcja gaszenia pożaru dachu w nowo budowanym budynku przy ul. Sienkiewicza.
  • Pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
  • Dotychczas nie stwierdzono żadnych osób poszkodowanych, nie ustalono przyczyny pożaru.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Fotografie z miejsca zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych Zbigniew Kasperczuk z Konfederacji. "Pali się w centrum Białegostoku" - napisał.

Jak ustaliła Interia, doszło do pożaru nowo budowanego obiektu przy jednej z głównych ulic miasta - ul. Sienkiewicza. Straż pożarna podkreśla, że budynek był niezamieszkały.

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- Pożar jest już zlokalizowany i się nie rozprzestrzenia - przekazał nam mł. brg. Piotr Bartnicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, dodając, że zapaleniu uległ dach obiektu.

Na miejscu zdarzenia działa 11 zastępów PSP, w tym trzy drabiny mechaniczne. Według wstępnych prognoz, akcja gaśnicza powinna potrwać jeszcze przynajmniej kilka godzin.

- Nie odnotowaliśmy żadnej osoby poszkodowanej - powiedział nam przedstawiciel strażaków.

Na ten moment nie wiadomo, co mogło doprowadzić do pożaru.

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