W skrócie
- W centrum Białegostoku trwa akcja gaszenia pożaru dachu w nowo budowanym budynku przy ul. Sienkiewicza.
- Pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
- Dotychczas nie stwierdzono żadnych osób poszkodowanych, nie ustalono przyczyny pożaru.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Fotografie z miejsca zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych Zbigniew Kasperczuk z Konfederacji. "Pali się w centrum Białegostoku" - napisał.
Jak ustaliła Interia, doszło do pożaru nowo budowanego obiektu przy jednej z głównych ulic miasta - ul. Sienkiewicza. Straż pożarna podkreśla, że budynek był niezamieszkały.
Pożar w centrum Białegostoku. Ogień wybuchł na budowie
- Pożar jest już zlokalizowany i się nie rozprzestrzenia - przekazał nam mł. brg. Piotr Bartnicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, dodając, że zapaleniu uległ dach obiektu.
Na miejscu zdarzenia działa 11 zastępów PSP, w tym trzy drabiny mechaniczne. Według wstępnych prognoz, akcja gaśnicza powinna potrwać jeszcze przynajmniej kilka godzin.
- Nie odnotowaliśmy żadnej osoby poszkodowanej - powiedział nam przedstawiciel strażaków.
Na ten moment nie wiadomo, co mogło doprowadzić do pożaru.