W czwartek po południu w Białymstoku zaczął padać prognozowany ulewny deszcz, który towarzyszył przechodzącym nad miastem i w jego okolicy burzom.

26 litrów deszczu

Jak podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych, zgodnie z prognozami i ostrzeżeniami w ciągu godziny spadło w trakcie burzy w mieście 26 litrów deszczu, w tym - jak podają - 9,1 litra w ciągu 10 min. "Rzeka Biała szybko reaguje, wystąpiły lokalne podtopienia" - napisał IMGW.

W mediach społecznościowych mieszkańcy zamieszczają filmiki z ulic, którymi nie da się przejechać przez miasto. To m.in. ulica Plażowa, gdzie niedaleko jest zalew. Tam jedyną opcją przejazdu, był przejazd po chodniku.

Z opublikowanych zdjęć z ulicy Jurowieckiej wynika, że woda sięgało do podwozia. "Rondo Jurowiecka/Poleska nieprzejezdne" - dzielą się mieszkańcy w mediach społecznościowych.

Kilkadziesiąt ulic podtopionych

Na filmiku z okolic ulic: Branickiego, Piastowskiej i Miłosza widać, jak woda zakrywa całą jezdnię. Na trawniku pełnym wody utknęło auto.

Polskie Radio Białystok podało, że wylała rzeka Dolistówka płynąca wzdłuż ulicy Piastowskiej.



Podlascy strażacy apelują, by nie wyjeżdżać na razie na ulice. Otrzymali już kilkadziesiąt zgłoszeń o podtopieniach ulic, posesji, garaży czy piwnic, a także lokali usługowych. Jak powiedział dyżurny stanowiska kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, wciąż pada deszcz - strażacy wyjeżdżają do zdarzeń.

Synoptycy prognozują, że burze z ulewnymi deszczami będą przechodzić przez region także w nocy.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla pięciu województw - głównie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują niemal w całym województwie lubelskim i podlaskim oraz we wschodniej części województwa mazowieckiego i w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Z kolei na północy województwa podlaskiego, we wschodniej części warmińsko-mazurskiego, w przeważającej części województwa mazowieckiego i w północnej części świętokrzyskiego obowiązują alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Natomiast alerty przed gwałtownym wzrostem stanu wód obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim, w znacznej części województwa mazowieckiego, a także w części województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.