Białystok: Policja jechała na sygnale, doszło do wypadku

Dwóch policjantów trafiło do szpitala po tym, gdy w ich auto, które jechało jako uprzywilejowane, uderzył inny samochód - podała policja. Do zderzenie doszło w Białymstoku. Kobieta kierująca oplem także trafiła do szpitala.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Damian Klamka / East News

Do zderzenia doszło w niedzielę po południu na skrzyżowaniu ulic Świerkowej, Wiejskiej, Krętej, Kawaleryjskiej.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca oplem, jadąc ul. Świerkową, na skrzyżowaniu uderzyła w lewy bok pojazdu policji. Jak poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, pojazd policji poruszał się jako pojazd uprzywilejowany.

Najpierw policja informowała, że do szpitala trafiła kierująca oplem. Następnie, że także dwóch policjantów zostało zabranych do szpitala.