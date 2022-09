Białystok: Odór, insekty, zepsute jedzenie na balkonie. Lokatorki muszą opuścić mieszkanie

Oprac.: Łukasz Aftański WIADOMOŚCI LOKALNE

Nakaz sprzedaży i przymusowej wyprowadzki otrzymały uciążliwe lokatorki - to wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Uwzględnił on pozew spółdzielni mieszkaniowej, do której od lat lokatorzy bloku składali skargi na warunki higieniczne i sanitarne.

Zdjęcie Skargi były wielokrotnie sprawdzane i potwierdzane przez pracowników spółdzielni, zdj. ilustracyjne / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News