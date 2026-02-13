"W tym roku zatrzymano łącznie już 16 osób a ujawnione do tej pory papierosy miały szacunkową wartość 2,8 mln zł" - dodał na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji.

Komunikat w sprawie nowych zatrzymań został opublikowany także przez Straż Graniczną.

"Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty przemytu wyrobów tytoniowych oraz z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" - czytamy.

Przemyt papierosów z Białorusi. Zatrzymanie czterech Litwinów

Z kolei w czwartek Prokuratura Rejonowa w Sokółce poinformowała o zatrzymaniu czterech Litwinów podejrzanych o udział w przemycie w sumie 6 tys. paczek papierosów z Białorusi do Polski z użyciem balonów meteorologicznych.

Również w tym przypadku zarzuty dotyczyły nie tylko naruszenia przepisów Kodeksu karnego skarbowego, ale też tzw. ustawy sankcyjnej, czyli o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jeden z zakazów ujętych w tej ustawie mówi o przemycie papierosów z Białorusi. Przepisy te traktują przemyt papierosów z tego kraju uczestniczącego w agresji Rosji na Ukrainę jak zbrodnię podlegającą karze na czas nie krótszy niż trzy lata, nawet do 30 lat więzienia.

Na wniosek śledczych sokólski sąd rejonowy zgodził się na aresztowanie wszystkich czterech Litwinów.

Dwa tygodnie temu do aresztu za podobne przestępstwo trafiło dwóch Białorusinów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi hajnowska prokuratura rejonowa.

