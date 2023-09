Migranci stale próbują przedostać się do Polski z terytorium Białorusi. Co więcej, niemal codziennie dochodzi do ataków na Straż Graniczną. Tym razem w stronę funkcjonariuszy leciały nie tylko kamienie, ale i tlące się gałęzie. Cudzoziemcy próbowali uszkodzić także kamery, a w sieci udostępniono nagranie z ataku na pograniczników.