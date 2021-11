Atak na granicę z Białorusią. Żaryn: Ten mężczyzna wydawał polecenia

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

"Jeden mężczyzna zwrócił uwagę polskich funkcjonariuszy. Zachowywał się jak przysłany do nadzorowania działań, wydawał polecenia, kontrolował. Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba powiązana ze strukturami państwowymi Białorusi" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn, nawiązując do wtorkowego forsowania granicy w Kuźnicy. Rzecznik koordynatora służb specjalnych opublikował zdjęcia opisanego przez siebie mężczyzny.

Zdjęcie Mężczyzna po białoruskiej stronie granicy miał wydawać polecenia / Stanisław Żaryn / Twitter