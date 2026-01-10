W skrócie Policja zatrzymała 35-latka z Lubelszczyzny podejrzanego o rozlanie gnojowicy i groźby wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Sprawca próbował również sforsować ogrodzenie, a jego groźby dotyczyły zarówno ministra, jak i innych przedstawicieli rządu.

Atak miał miejsce w czasie protestów rolników przeciwko umowie UE z Mercosurem, które wywołały utrudnienia w Warszawie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podlaska Policja przekazała w wydanym w sobotę komunikacie, iż doszło do zatrzymania podejrzanego mężczyzny.

"Funkcjonariusze z Zambrowa zatrzymali 35-letniego mieszkańca woj. lubelskiego, który przed jedną z posesji rozlał gnojowicę oraz kierował groźby karalne" - powiadomiono. W komunikacie dodano, że mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zambrów. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o atak na dom ministra rolnictwa

Polsat News ustalił, że sprawa dotyczy incydentu, do którego doszło przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W rozmowie z polstnews.pl aspirant Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego KWP w Białymstoku przekazała, że 35-latek został zatrzymany już w piątek w jednej z miejscowości w gminie Zambrów.

O incydencie informował sam szef resortu rolnictwa w programie "Debata Gozdyry" w Polsat News.

- Bardzo się nie obrażam, bo jako minister rolnictwa rozumiem rozgoryczenie, ale nie wiem nawet, czy robił to rolnik, bo z tego, co udało się już ustalić, jest to człowiek, który zajmuje się meblarstwem, stolarstwem - mówił w piątek Krajewski.

Minister dodał, że sprawca próbował wyrwać także ogrodzenie na jego posesji, a składane groźby odnosiły się nie tylko do jego osoby, ale i ministrów z rządu.

Umowa UE z Mercosurem. Rolnicy wyszli na ulice, aby protestować

W piątek, kiedy doszło do ataku na dom Stefana Krajewskiego, odbywał się protest rolników przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosurem. Ostatecznie została ona przyjęta decyzją większości państw członkowskich UE.

Przeciw umowie handlowej z Mercosurem głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, natomiast Belgia wstrzymała się od głosu. Do oficjalnego podpisania dokumentów ma dojść 12 stycznia.

Informacja o przyjęciu ustawy została ogłoszona, kiedy m.in. w Warszawie trwała już demonstracja rolników. Protestujący udali się przed gmach Sejmu, a potem także pod KPRM. Rolnicy spotkali się również z prezydentem Karolem Nawrockim.

W piątek w stolicy panowały spore utrudnienia, które spowodowane były przemarszem tłumu rolników ulicami Warszawy.

"Dobra decyzja ze strony premiera". Przydacz o spotkaniu Tusk-Nawrocki Polsat News Polsat News