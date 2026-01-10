Atak na dom ministra rolnictwa. Akcja służb na Podlasiu, nowy komunikat

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Policjanci zatrzymali 35-latka z woj. lubelskiego, który przed jedną z posesji rozlał gnojowicę oraz kierował groźby karalne - przekazali podlascy funkcjonariusze. Polsat News ustalił, że chodzi o dom ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole, przed nim znajduje się kilka mikrofonów różnych stacji telewizyjnych, co sugeruje, że uczestniczy w konferencji prasowej. W tle żaluzje i światło dzienne.
Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę, który miał zaatakować dom ministra rolnictwaMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Policja zatrzymała 35-latka z Lubelszczyzny podejrzanego o rozlanie gnojowicy i groźby wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
  • Sprawca próbował również sforsować ogrodzenie, a jego groźby dotyczyły zarówno ministra, jak i innych przedstawicieli rządu.
  • Atak miał miejsce w czasie protestów rolników przeciwko umowie UE z Mercosurem, które wywołały utrudnienia w Warszawie.
Podlaska Policja przekazała w wydanym w sobotę komunikacie, iż doszło do zatrzymania podejrzanego mężczyzny.

"Funkcjonariusze z Zambrowa zatrzymali 35-letniego mieszkańca woj. lubelskiego, który przed jedną z posesji rozlał gnojowicę oraz kierował groźby karalne" - powiadomiono. W komunikacie dodano, że mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zambrów. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o atak na dom ministra rolnictwa

Polsat News ustalił, że sprawa dotyczy incydentu, do którego doszło przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W rozmowie z polstnews.pl aspirant Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego KWP w Białymstoku przekazała, że 35-latek został zatrzymany już w piątek w jednej z miejscowości w gminie Zambrów.

O incydencie informował sam szef resortu rolnictwa w programie "Debata Gozdyry" w Polsat News.

    - Bardzo się nie obrażam, bo jako minister rolnictwa rozumiem rozgoryczenie, ale nie wiem nawet, czy robił to rolnik, bo z tego, co udało się już ustalić, jest to człowiek, który zajmuje się meblarstwem, stolarstwem - mówił w piątek Krajewski.

    Minister dodał, że sprawca próbował wyrwać także ogrodzenie na jego posesji, a składane groźby odnosiły się nie tylko do jego osoby, ale i ministrów z rządu.

    Umowa UE z Mercosurem. Rolnicy wyszli na ulice, aby protestować

    W piątek, kiedy doszło do ataku na dom Stefana Krajewskiego, odbywał się protest rolników przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosurem. Ostatecznie została ona przyjęta decyzją większości państw członkowskich UE.

    Przeciw umowie handlowej z Mercosurem głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, natomiast Belgia wstrzymała się od głosu. Do oficjalnego podpisania dokumentów ma dojść 12 stycznia.

    Informacja o przyjęciu ustawy została ogłoszona, kiedy m.in. w Warszawie trwała już demonstracja rolników. Protestujący udali się przed gmach Sejmu, a potem także pod KPRM. Rolnicy spotkali się również z prezydentem Karolem Nawrockim.

    W piątek w stolicy panowały spore utrudnienia, które spowodowane były przemarszem tłumu rolników ulicami Warszawy.

