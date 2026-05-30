Akcja służb przy granicy. Zatrzymano nie tylko migrantów

Aleksandra Czurczak

Kolejni kurierzy przewożący migrantów zostali zatrzymani na Podlasiu. W ręce policji wpadł obywatel Litwy przewożący osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Ujęto także obywatela Azerbejdżanu. Straż Graniczna przekazała z kolei, że zatrzymała czterech obywateli Somalii, którzy pieszo przedostali się do Polski z Litwy.

Policjant przy czarnym samochodzie
Zatrzymanie kurierów przy granicy polsko-litewskiej

W skrócie

  • Na Podlasiu policja zatrzymała obywatela Litwy, który przewoził osoby po nielegalnym przekroczeniu granicy, oraz obywatela Azerbejdżanu podejrzanego o udział w organizowaniu takiego transportu.
  • Straż Graniczna ujęła czterech obywateli Somalii, którzy pieszo przekroczyli granicę polsko-litewską bez wymaganych dokumentów.
  • Od początku 2026 roku ponad 400 osób zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy zostało przekazanych stronie litewskiej.
Do zatrzymania obywatela Litwy doszło w Budzisku. Jak podała policja w komunikacie opublikowanym na platformie X, funkcjonariusze białostockiego oddziału prewencji skontrolowali litewską taksówkę, która wjechała na terytorium Polski.

"Podczas kontroli wyszło na jaw, że obywatel Litwy przewoził dwie osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę" - przekazano w komunikacie. Wszyscy podróżujący toyotą zostali następnie przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dwa zatrzymania tego samego dnia. Akcja na granicy

Tego samego dnia kolejny kurier został zatrzymany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego z Sejn. Jak wynika z informacji policji, mężczyznę ujęto w miejscowości Głęboki Bród.

Według ustaleń służb obywatel Azerbejdżanu miał wcześniej porzucić samochód, którym przewożone były osoby po nielegalnym przekroczeniu granicy.

"Obywatel Azerbejdżanu przekazany został funkcjonariuszom Straży Granicznej" - poinformowano.

Sprawy są wyjaśniane przez odpowiednie służby. Zatrzymania wpisują się w działania prowadzone na pograniczu polsko-litewskim, gdzie funkcjonariusze regularnie ujawniają próby organizowania nielegalnego transportu migrantów.

Czterech obywateli Somalii zatrzymanych po przekroczeniu granicy

O odrębnym zdarzeniu poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn pochodzących z Somalii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską.

Do zatrzymania doszło w piątek przed południem na terenie gminy Wiżajny. Jak przekazała Straż Graniczna, cudzoziemcy zostali ujawnieni przez funkcjonariuszy z placówki SG w Rutce-Tartak.

Mężczyźni przekroczyli pieszo tzw. zieloną granicę i nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu oraz pobytu na terytorium Polski. Po zakończeniu niezbędnych czynności zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji.

Nielegalna migracja. Ponad 400 osób przekazanych Litwie od początku roku

Straż Graniczna podkreśla, że podobnych przypadków jest więcej. Z danych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że od początku 2026 roku funkcjonariusze przekazali stronie litewskiej już ponad 400 osób zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy.

Służby zaznaczają, że działania prowadzone na pograniczu mają na celu zarówno przeciwdziałanie nielegalnej migracji, jak i zwalczanie grup organizujących transport cudzoziemców przez granice państw Unii Europejskiej.

