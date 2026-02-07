Akcja służb przy granicy z Litwą. "Czekał bus na niemieckim numerach"

Aleksandra Czurczak

Straż Graniczna udaremniła kolejną próbę nielegalnego przerzutu migrantów Z Litwy do Polski. W sobotę, w rejonie miejscowości Sadzawki na Podlasiu, funkcjonariusze, wspierani przez żołnierzy WOT, zatrzymali 12 cudzoziemców. Niedaleko czekał na nich bus na niemieckich numerach rejestracyjnych.

Grupa ludzi w zimowych ubraniach idzie przez zaśnieżone pole oraz las, ślady na śniegu prowadzą w stronę leśnej drogi, gdzie stoją dwa samochody służbowe, prawdopodobnie patrol Straży Granicznej lub innej formacji mundurowej.
Podlasie. Migranci próbowali nielegalnie przedostać się z Litwy do PolskiPodlaski Oddział Straży GranicznejTwitter

W skrócie

  • Straż Graniczna oraz żołnierze WOT zatrzymali w okolicach miejscowości Sadzawki 12 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski.
  • W pobliżu miejsca zatrzymania znajdował się bus na niemieckich numerach rejestracyjnych, którego kierowcą był obywatel Ukrainy.
  • W ostatnich dniach zatrzymano także innych cudzoziemców, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę; osoby te mają być przekazane stronie litewskiej, a kurierowi grozi do ośmiu lat więzienia.
O zdarzeniu w mediach społecznościowych poinformował Podlaski Oddział SG.

"Około godz. 11 w sobotę, niedaleko miejscowości Sadzawki na Podlasiu, około kilometra od granicy z Litwą, patrol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wspierany przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ujawnił grupę 12 cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się do Polski" - czytamy w komunikacie.

Podlasie. Straż Graniczna zatrzymała 12 migrantów

    Jak podała SG, w pobliżu miejsca zatrzymania czekał na nich bus na niemieckich numerach rejestracyjnych.

    Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę pojazdu - obywatela Ukrainy. W sprawie trwają czynności służbowe.

    Seria akcji Straży Granicznej

    To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach na polsko-litewskim pograniczu. W piątek nad ranem funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymali czterech cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w gminie Szypliszki.

    Byli to dwaj obywatele Somalii oraz dwaj obywatele Etiopii. Młodzi mężczyźni nie posiadali dokumentów, uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

      W tym samym rejonie drugi patrol SG zatrzymał również obywatela Litwy, który przyjechał odebrać migrantów po nielegalnym przekroczeniu granicy i przewieźć ich dalej w głąb Europy.

      Wobec zatrzymanych, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, zostanie zastosowana procedura readmisji - zostaną oni przekazani stronie litewskiej. Z kolei zatrzymanemu kurierowi grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

      Straż Graniczna podkreśla, że podobne zdarzenia mają związek z utrzymywanymi tymczasowymi kontrolami na granicy polsko-litewskiej. Od początku ich wprowadzenia w ramach readmisji przekazano stronie litewskiej ponad 260 osób, które nielegalnie wjechały do Polski z Litwy. Zatrzymano również 46 pomocników i organizatorów procederu nielegalnego przekraczania granicy.

