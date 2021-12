Ostatniej doby zanotowano 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała w czwartek Straż Graniczna. Funkcjonariusze wydali 23 postanowień o opuszczeniu terytorium Rzeczpospolitej.



Siłowe próby forsowania granicy z Białorusią

"Wczoraj tj. 08.12 na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 80 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 23 osób funkcjonariusze SG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze duże grupy siłowo forsowały granicę" - podała Straż Graniczna na Twitterze.



Od początku roku formacja zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było takich usiłowań 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., a w sierpniu 3,5 tys.

Granica polsko-białoruska. MON: Powodem agresji migrantów może być spożycie alkoholu



Od 1 grudnia do 1 marca na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Na opublikowanym przez Straż Graniczną zdjęciu widać drewniany pomost, dzięki któremu migranci zamierzali pokonać zasieki z drutu kolczastego na granicy.



Granica polsko-białoruska. Rzucali kamieniami i drągami

Na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze (woj. podlaskie) duże grupy nielegalnych migrantów siłowo forsowały granicę - podała w czwartek Straż Graniczna.



"Migranci wciąż zachowują się agresywnie i atakują naszych żołnierzy i funkcjonariuszy" - napisało Ministerstwo Obrony Narodowej, które na Twitterze zamieściło nagranie wideo z próby szturmowania granicy.

Granica polsko-białoruska. Łukaszenka grozi blokadą tranzytu rosyjskich surowców



Z nagrania opublikowanego przez Straż Graniczną wynika, że w nocy granice państwową zaatakowała z lasu grupa około 50 obcokrajowców, którzy rzucali w kierunku polskich służb kamieniami i drągami. Na miejsce skierowane zostały siły Straży Granicznej i wojska. Z powietrza sytuacja była nadzorowana z helikoptera.



Migranci wykrzykiwali pod adresem polskich mundurowych wulgarne hasła.





Strzały ostrzegawcze podczas pościgu za "kurierem"

Jak przekazała por. Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, którzy przewoził pięciu nielegalnych migrantów w okolicach miejscowości Nowowola (Podlaskie). Podczas pościgu padły strzały ostrzegawcze.

Do zdarzenia doszło w czwartek 8 grudnia. O godz. 10.45 w miejscowości Jacowlany strażnicy graniczni wezwali do zatrzymania kierowcę. Mężczyzna nie zatrzymał się na wezwanie i podjął próbę ucieczki. W okolicach miejscowości Nowowola, wyrzucił z auta grupę nielegalnych migrantów. Następnie z powodu uszkodzenia pojazdu, porzucił go i dalej podjął próbę ucieczki pieszo. Ścigający go funkcjonariusze Straży Granicznej oddali strzały ostrzegawcze i zatrzymali mężczyznę.

Przemytnik to obywatel Syrii z ważnym, niemieckim dokumentem pobytowym - podała porucznik.

W grupie migrantów było 5 osób, w tym rodzina z dzieckiem. To obywatele Iraku. Wszyscy są w dobrym stanie zdrowia i zostaną prawdopodobnie skierowani do ośrodków dla cudzoziemców - poinformowała.