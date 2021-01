39-latek zastrzelił psa swojej matki. Grozi mu pięć lat więzienia

39-latek z Białegostoku (woj. podlaskie) został oskarżony o zabicie psa swojej matki ze szczególnym okrucieństwem. Zwierzę zostało zastrzelone z nieustalonej broni śrutowej. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła od października Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe.

Przestępstwo zgłosiła matka 39-latka. Zawiadomiła policjantów, że podejrzewa syna o zabicie jej psa, wskazała też miejsce zakopania zwłok zwierzęcia na posesji. Okazało się, że przyczyną śmierci niedużego psa była rana postrzałowa.

Jak poinformowała w piątek Anita Suchorowska z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, sprawca użył nieustalonej broni śrutowej.

39-latek nie przyznał się do zabicia psa. Po zatrzymaniu mężczyzny wyszło na jaw, że jest on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa, m.in. kradzież i jazdę samochodem po pijanemu. W tej sytuacji prokuratura nie zastosowała wobec niego żadnych środków zapobiegawczych.

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Białymstoku. Za uśmiercenie psa, co w tym przypadku zostało zakwalifikowane jako zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem, grozi do pięciu lat więzienia.