Zenon K. niesłusznie skazany. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację

Skazany w 2017 r. za zabójstwo trzech mężczyzn 69-letni dziś Zenon K. został ostatecznie uniewinniony przez Sąd Najwyższy - informują "Nowiny".

Zdjęcie Siedziba SN, zdj. ilustracyjne /Piotr Molecki /East News

Sprawa dotyczy zabójstwa trzech mężczyzn w Stalowej Woli w 2015 r. Każdy z nich zginął od uderzeń bagnetem z 17-centymetrowym ostrzem.

Według prokuratury sprawców było dwóch: Zenon K. oraz Krzysztof. S, który jednak nie został oskarżony, bo według opinii biegłych w chwili, gdy doszło do zabójstwa, był niepoczytalny.



Zenon K. został skazany w 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei w 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uniewinnił mężczyznę. Uznał jednak, że Zenon K. jest winny niepowiadomienia organów ścigania o odkryciu zwłok w jego mieszkaniu, za co został skazany na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia. Tyle czasu spędził w areszcie tymczasowym.



Prokuratura i obrońca oskarżonego wnieśli kasację do Sądu Najwyższego.



9 grudnia SN uznał kasację adwokata Zenona K., co oznacza, że mężczyzna niesłusznie odbył karę więzienia za niepowiadomienie policji o zwłokach. Teraz będzie mógł domagać się odszkodowania.