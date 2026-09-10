W skrócie Nawigacja poprowadziła 60-letnią kobietę przez trudne, podmokłe tereny, gdzie ugrzęzła autem.

Kobieta opuściła samochód, odnalazła zasięg i wezwała pomoc, po czym policjanci z Ustrzyk Dolnych odnaleźli ją w lesie.

Policja podkreśliła, że wskazania GPS nie zawsze są bezpieczne, apelując o sprawdzanie trasy i naładowanie telefonu przed podróżą.

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Bezwzględne poleganie na nawigacji to wygodna, ale niebezpieczna forma jazdy. Przekonała się o tym jedna z mieszkanek powiatu rzeszowskiego (woj. podkarpackie), która w miniony wtorek utknęła na trasie wytyczonej przez komputerowe algorytmy.

Kobieta zaufała nawigacji. Utknęła w ciemnym lesie

Jak wynika z relacji 60-latki, tego dnia jechała drogą w kierunku wsi Czarna, prowadzona przez nawigację. Zgodnie ze wskazówkami algorytmu GPS kobieta w pewnym momencie wjechała do lasu, straciła zasięg w telefonie i ugrzęzła autem w błocie.

Kobieta nie była w stanie poradzić sobie z pchnięciem samochodu, więc oddaliła się od niego, aby znaleźć zasięg i móc do kogoś zadzwonić. Gdy to się udało, udostępniła bliskim swoją lokalizację, a ci wezwali odpowiednie służby.

Przed północą na miejsce zadysponowano policjantów z Ustrzyk Dolnych. Po przejściu około trzech kilometrów na grząskim i trudnym terenie funkcjonariusze odnaleźli 60-latkę. "Nie wymagała pomocy medycznej i bezpiecznie mogła wrócić do domu" - przekazała w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Nawigacja nie zastępuje orientacji w terenie. Apel policji

"To zdarzenie pokazuje, że wskazania nawigacji GPS nie zawsze prowadzą bezpieczną i przejezdną drogą. Planując trasę, sprawdzajmy opcje dojazdu, obserwujmy znaki drogowe i komunikaty drogowe" - zaapelowali funkcjonariusze.

Jak przypomina policja, przed wyruszeniem w trasę należy naładować swój telefon, aby w razie potrzeby móc wezwać pomoc. W sytuacji zagrożenia należy kontaktować się ze służbami bezpośrednio lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.



