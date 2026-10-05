W skrócie Ks. Marek Pieńkowski, poszkodowany w ataku w opactwie w Jarosławiu, został odłączony od respiratora i zaczął się komunikować.

W ataku nożownika zginął ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby zostały poważnie ranne, z czego dwie wciąż przebywają w szpitalu.

31-letni Ihor M. został oskarżony o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, a biegli psychiatrzy rozpoznali u niego ostre zaburzenia psychotyczne.

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Komunikat o aktualnym stanie zdrowia rannego ks. Marka Pieńkowskiego pojawił się w niedzielę wieczorem.

"Za zgodą ks. Marka Pieńkowskiego przekazujemy informację, że dziś został odłączony od respiratora, zaczął się komunikować za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą pod postacią Krwi Pańskiej" - czytamy na profilu założonym specjalnie po tragedii w Opactwie Benedyktynek w Jarosławiu (woj. podkarpackie).

Dodano przy tym, że ks. Pieńkowski "dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą" oraz prosi o "dalszą pamięć duchową przed Bogiem".

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24 września 31-letni Ukrainiec Ihor M. zaatakował nożem czterech mężczyzn i jedną kobietę na terenie jarosławskiego opactwa. Wśród poszkodowanych byli trzej księża oraz dwie osoby świeckie. Zostali oni przetransportowani do szpitala.

W wyniku odniesionych ran zginął ks. Stanisław Zbojnowicz. Cztery inne osoby - ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S. - doznały obrażeń zagrażających życiu.

W szpitalu wciąż pozostają dwie najciężej ranne osoby.

Tragedia w Jarosławiu. Prokuratura sformułowała trzy zarzuty

Prokuratura sformułowała wobec Ihora M. trzy zarzuty: zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ukraińcowi grozi dożywocie.

Zapadła decyzja o tymczasowym trzymiesięcznym areszcie dla 31-latka. - Z uwagi na stan zdrowia podejrzany nie został doprowadzony, w orzeczeniu sądu znajduje się wskazanie, iż ten środek winien być stosowany w warunkach szpitalnych - wyjaśniła pod koniec września Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Jego stan uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych.



