W środę w Sławęcinie w województwie podkarpackim doszło do morderstwa. - Około godz. 14:30 interweniujący policjanci w jednym z domów znaleźli ciało kobiety oraz rannego mężczyznę, którego przetransportowano do szpitala - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Sławęcin. Policja o makabrycznej zbrodni

Na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator , którzy ustalają okoliczności zdarzenia. Śledczy najpierw przeprowadzili oględziny na zewnątrz domu. Około 18:30 weszli do środka. - Zanim technik rozpoczął oględziny, na ciele kobiety widać było dużo ran - powiedziała prokurator Krzyżanowska.

Policjanci pojechali do szpitala przesłuchać rannego mężczyznę . Nie wiadomo, czy lekarze zgodzili się żeby odpowiadał na pytania funkcjonariuszy.

Policjanci wciąż szukają sprawcy. To syn małżeństwa - 20-letni Jakub W. W akcji bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Jest z nimi pies tropiący, wykorzystywane są również policyjne drony.

Rodzina, u której doszło do tragedii do tej pory nie była w zainteresowaniu policji. - Nie miała założonej niebieskiej karty. Na razie nie znamy motywu działania sprawcy. Nie mamy żadnych podejrzeń, co się mogło wydarzyć – przekazała szefowa jasielskiej prokuratury.