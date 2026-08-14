Zabawa zakończyła się tragedią. Nie żyje siedmiolatka

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Nie żyje siedmioletnia dziewczynka, która spadła z wysokości podczas zabawy - podały lokalne media. Do zdarzenia doszło w Zagórzu na Podkarpaciu. Dziewczynka doznała rozległych i poważnych obrażeń. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

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Żółto-czerwony śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na tle nieba z chmurami
Podkarpackie: Nie żyje siedmiolatka, która spadła z urządzenia do zabawy, na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdj. ilustracyjne)Mateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Siedmioletnia dziewczynka zmarła po upadku z urządzenia do zabawy w Zagórzu na Podkarpaciu.
  • Dziecko doznało poważnych obrażeń i nagłego zatrzymania krążenia, na miejscu interweniował śmigłowiec LPR.
  • Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
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Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie przy ulicy Filtrowej w Zagórzu (pow. sanocki) na Podkarpaciu. Z relacji serwisu Rzeszów News wynika, że siedmioletnia dziewczynka spadła z urządzenia do zabawy.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko podczas zabawy miało upaść z wysokości kilku metrów - powiedziała w rozmowie z serwisem asp. szt. Anna Oleniacz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku.

Wypadek siedmiolatki podczas zabawy. Tragedia na Podkarpaciu

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 14. W wyniku upadku dziecko doznało rozległych i poważnych obrażeń. Doprowadziły one do nagłego zatrzymania krążenia.

Na miejsce zadysponowano Zespół Ratownictwa Medycznego oraz straż pożarną. Ze względu na stan siedmiolatki podjęto również decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

"Niestety, mimo długotrwałej reanimacji i ogromnego wysiłku służb, obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz stwierdził zgon siedmiolatki" - podał Rzeszów News.

Nowiny24 dowiedziały się, że okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora. W rozmowie z serwisem asp. szt. Anna Oleniacz podkreśliła, że na tę chwilę "nic więcej nie wiadomo" na temat przyczyn zdarzenia oraz śmierci dziewczynki.

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