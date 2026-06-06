W skrócie W okolicach lotniska w Krośnie szybowiec z niewyjaśnionych przyczyn stracił wysokość i uderzył w ogrodzenie.

Pilot szybowca nie doznał obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.

Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która ma ustalić okoliczności wypadku.

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Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 18.20 na terenie krośnieńskiego lotniska przy ulicy Zręcińskiej. Szybowiec z niewyjaśnionych na razie przyczyn spadł na ogrodzenie obiektu.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. Dariusz Gruszka, w maszynie znajdował się jedna osoba.

- Szybowcem podróżował tylko pilot. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego okazało się, że nie ma żadnych obrażeń, nie został nawet zabrany do szpitala - przekazał rzecznik.

Portal krosno112.pl informował, że samolot przed wypadkiem leciał nisko nad drogą. Opublikowano nagranie z miejsca zdarzenia.

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W akcji ratowniczej i zabezpieczającej brało udział pięć zastępów straży pożarnej: dwa z Państwowej Straży Pożarnej oraz trzy z Ochotniczej Straży Pożarnej, a także policja i zespół ratownictwa medycznego.

W wyniku uderzenia uszkodzona została konstrukcja statku powietrznego oraz część infrastruktury lotniska - przekazał bryg. Gruszka.

O wypadku została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która ma ustalić przyczyny zdarzenia.





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