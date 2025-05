Do niebezpiecznego wypadku podczas wyścigów samochodowych doszło w niedzielę. Na terenie lotniska w Krośnie odbywały się wyścigi na 1/4 mili , czyli samochodowych pojedynków 1 na 1, w których kierowcy mają do jak najszybciej pokonać dystans 400 metrów.

We wtorek śledczy ogłosili, że w związku z wypadkiem dwie osoby usłyszały zarzuty . Chodzi o kierującego bmw Patryka Z. oraz organizatora wyścigów Michała R. Informację przekazał lokalny portal krosno24.pl.

- Z nagrań wynika, że kibice w pewnym momencie znaleźli się poza wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa. Było to zgłaszane organizatorowi i nie podjął on właściwych działań. Natomiast wyznaczono tam jeszcze dodatkowe miejsca dla publiczności i to właśnie tam uderzył samochód BMW - przekazała Kaszubowicz.