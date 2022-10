Kom. Ewelina Wrona przekazała w rozmowie z Interią, że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 835 w miejscowości Grabownica Starzeńska w piątek o godzinie 16:30.

Wypadek autokaru w Grabownicy Starzeńskiej. Cztery osoby w szpitalu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus wycieczkowy w trakcie jazdy uległ najprawdopodobniej awarii, wpadł do rowu i uderzył w słup - informowała.

Osiem osób trafiło do szpitala

- Osiem osób jest poszkodowanych po wypadku autokaru, do którego doszło w Grabownicy Starzeńskiej (woj. podkarpackie) - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Bogdan Biedka z Komendy Powiatowej Państwowej w Brzozowie. Ranni trafili do szpitala, a pozostali uczestnicy zdarzenia zostały przewiezione do remizy OSP.



Kierowcy autobusu byli trzeźwi, a w wypadku nie brały udziału inne pojazdy.

Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, mundurowi organizują objazdy. Pracują tam policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny tego wypadku.