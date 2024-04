Wyniki drugiej tury w Rzeszowie. Wiadomo, kto został prezydentem

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Kto wygrał w Rzeszowie?

Prezydent Rzeszowa. Kim jest Konrad Fijołek?

Jak podkreślał wówczas Fijołek, jego zwycięstwo to był efekt jedności opozycji . - Ten efekt jest piorunujący. Nasza kampania pokazała, że odejście od skłócania obywateli, postawienie na pozytywny przekaz i autentyczne otwarcie na obywateli to przepis na sukces - mówił prezydent Rzeszowa.

- Udało się odkupić Kino Zorza, aby kolejne pokolenia rzeszowian mogły w nim oglądać filmy. Także w oryginalnych wersjach, bo niezmiennie od lat stawiam na edukację językową. Wprowadziłem do rzeszowskich szkół i przedszkoli program dwujęzyczności, aby nasi najmłodsi obywatele nie mieli bariery językowej. To z czego szczególnie jestem dumny to miejski program finansowania in vitro - mówił w kampanii Fijołek.