Wojskowy Żbik zderzył się z pociągiem. Kolizja na Podkarpaciu

Patryk Idziak

Patryk Idziak

W Zbydniowie (woj. podkarpackie) pojazd wojskowy zderzył się z pociągiem towarowym, gdy kierowca z niewyjaśnionych dotąd przyczyn ruszył nagle na przejazd kolejowy. Wcześniej się przed nim zatrzymał. Do zdarzenia doszło około godz. 23. Jak przekazała Interii Żandarmeria Wojskowa, w rejonie torów prowadzone były prace remontowe. Nikt nie odniósł obrażeń.

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Opancerzony pojazd wojskowy typu BRDM w lesie, obok którego stoi żołnierz w pełnym umundurowaniu
Samochód opancerzony BRDM. Zdj. ilustracyjneMieczyslaw WlodarskiReporter

W skrócie

  • W Zbydniowie na Podkarpaciu doszło do kolizji wojskowego pojazdu opancerzonego typu BRDM-2M Żbik z pociągiem towarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
  • W wypadku nikt nie ucierpiał, w tym żaden z pięciu żołnierzy podróżujących pojazdem wojskowym, a uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
  • Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia przyczyny zdarzenia.
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Według ustaleń Żandarmerii Wojskowej wojskowy pojazd BRDM-2M Żbik, należący do jednej z jednostek stacjonujących na terenie województwa podkarpackiego, zderzył się z pociągiem towarowym na przejeździe.

- Zdarzenie miało miejsce po godz. 23 w miejscowości Zbydniów. Wykonywaliśmy tam też czynności - przekazała w rozmowie z Interią st. asp. Małgorzata Kania, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Jak dodała, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Zbydniów. Wojskowy pojazd uderzył w pociąg

ŻW poinformowała w komunikacie, że kierowca wojskowego pojazdu zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, po czym z niewyjaśnionych dotąd przyczyn ruszył w momencie nadjeżdżania pociągu i uderzył w bok lokomotywy.

- Przejazd był niestrzeżony, nie posiadał rogatek. W rejonie torów prowadzone były prace remontowe - przekazał Interii ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.

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"W wyniku zdarzenia nie doszło do wykolejenia pojazdu szynowego. Żaden z pięciu żołnierzy znajdujących się w pojeździe wojskowym ani żadna z pozostałych osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń" - podano w komunikacie ŻW.

Jak przekazano, trwają czynności w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego przyczyn.

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