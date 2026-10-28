W skrócie
- W Zbydniowie na Podkarpaciu doszło do kolizji wojskowego pojazdu opancerzonego typu BRDM-2M Żbik z pociągiem towarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
- W wypadku nikt nie ucierpiał, w tym żaden z pięciu żołnierzy podróżujących pojazdem wojskowym, a uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
- Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia przyczyny zdarzenia.
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Według ustaleń Żandarmerii Wojskowej wojskowy pojazd BRDM-2M Żbik, należący do jednej z jednostek stacjonujących na terenie województwa podkarpackiego, zderzył się z pociągiem towarowym na przejeździe.
- Zdarzenie miało miejsce po godz. 23 w miejscowości Zbydniów. Wykonywaliśmy tam też czynności - przekazała w rozmowie z Interią st. asp. Małgorzata Kania, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Jak dodała, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Zbydniów. Wojskowy pojazd uderzył w pociąg
ŻW poinformowała w komunikacie, że kierowca wojskowego pojazdu zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, po czym z niewyjaśnionych dotąd przyczyn ruszył w momencie nadjeżdżania pociągu i uderzył w bok lokomotywy.
- Przejazd był niestrzeżony, nie posiadał rogatek. W rejonie torów prowadzone były prace remontowe - przekazał Interii ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.
"W wyniku zdarzenia nie doszło do wykolejenia pojazdu szynowego. Żaden z pięciu żołnierzy znajdujących się w pojeździe wojskowym ani żadna z pozostałych osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń" - podano w komunikacie ŻW.
Jak przekazano, trwają czynności w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego przyczyn.