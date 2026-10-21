Wojskowy dron spadł na Podkarpaciu. Ustalono, do kogo należał

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

W miejscowości Wydrza znaleziono wojskowego drona - przekazała Żandarmeria Wojskowa. Znaleziony na polu ornym bezzałogowiec to nieuzbrojona maszyna wykorzystywana na pobliskim poligonie przez norweskich żołnierzy. Wcześniej informowano o niezidentyfikowanym obiekcie, który upadł w Lubaczowie.

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Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.
Wydrza. Wojskowy dron na polu. W akcji Żandarmeria Wojskowa (zdj. ilustracyjne)Artur WidakAFP

W skrócie

  • Na polu ornym w miejscowości Wydrza na Podkarpaciu znaleziono wojskowego drona.
  • Bezzałogowiec okazał się nieuzbrojoną maszyną wykorzystywaną przez żołnierzy norweskich na poligonie w Nowej Dębie.
  • Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyła miejsce zdarzenia i ustaliła, że dron został utracony przez norweskich żołnierzy z powodu problemów z łącznością.
  • W wyniku incydentu nie doszło do zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie spowodowano uszkodzeń infrastruktury.
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"Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami zabezpiecza miejsce upadku ćwiczebnego płatowca należącego do żołnierzy wojsk sojuszniczych jednego z państw NATO ćwiczących w Polsce" - czytamy w komunikacie ŻW.

- Ustalono, że jest to nieuzbrojony dron wykorzystywany przez wojska norweskie, które prowadzą ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie - przekazała podkom. Agnieszka Wilk, oficer prasowy tarnobrzeskiej policji.

Wydrza. Norweski dron znaleziony na polu

Bezzałogowiec, znaleziony na polu ornym w miejscowości Wydrza na Podkarpaciu, nie spowodował zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz uszkodzeń w infrastrukturze. Żołnierze z Norwegii utracili z nim kontakt w środę około godz. 16.45.

- Nikt nie ucierpiał. Dron został zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową, która przyjechała na miejsce - zaznaczyła podkom. Wilk, dodając, że doszło prawdopodobnie do problemów z łącznością, na skutek których obiekt spadł w pobliskiej miejscowości.

"Zgodnie z ustaleniami z Prokuraturą Rejonową dla miasta Rzeszów, Dział ds. Wojskowych, po wykonaniu oględzin miejsca zdarzenia obiekt zostanie zwrócony wojskom sojuszniczym" - poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

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Lubaczów. Obiekt przypominający drona na niezamieszkałej posesji

To drugi incydent, do którego doszło w środę na Podkarpaciu. Wcześniej na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie znaleziono przedmiot przypominający drona. Według nieoficjalnych informacji Polsat News miała to być maszyna przemytnicza.

Przedmiot ma styropianową konstrukcją i długość około 80 cm - ustalono. Maszyna miała odbić się od budynku mieszkalnego, a następnie spaść na ziemię. W wyniku incydentu nikt nie został ranny.

Na miejsce wezwano policję, która powiadomiła o sprawę Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie. Dotychczas oficjalnie nie potwierdzono, czym dokładnie jest znaleziony obiekt ani skąd pochodzi.

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