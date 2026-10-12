W skrócie Dwie osoby poniosły śmierć w wypadku samochodowym, który miał miejsce w miejscowości Kupno na Podkarpaciu.

Z ustaleń policji wynika, że Opel Corsa wjechał pod autobus marki Mercedes, a kierująca oraz pasażerka auta zginęły na miejscu.

Droga krajowa nr 9 w Kupnie została całkowicie zablokowana, a policja zaleca kierowcom omijanie tego odcinka.

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Do wypadku doszło w Kupnie w województwie podkarpackim na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z podporządkowaną ulicą. Kierująca Oplem Corsą 75-letnia kobieta podróżowała z pasażerką.

Kupno. Tragiczny wypadek auta z autobusem. Zginęły dwie kobiety

Według dotychczasowych ustaleń około godz. 16.20 nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu autobusowi marki Mercedes, który jechał "krajówką". W efekcie Opel wjechał bezpośrednio pod większy pojazd.

Obie kobiety zginęły na miejscu. Na pokładzie autobusu znajdowało się 15 osób. Z przekazanych wstępnie informacji wynika, że żadna z nich nie doznała poważniejszych obrażeń.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, aby ustalić dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

Podkarpacie. Utrudnienia na DK9. Trasa została zablokowana

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 9 w miejscowości Kupno została całkowicie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Informacje o dalszym przebiegu działań i utrudnieniach mają być przekazywane na bieżąco.



