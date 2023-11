Do wypadku doszło przed Komendą Powiatową Policji w Mielcu we wtorek przed południem, około godziny 11:30. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem marki suzuki potrącił dwie policjantki , gdy te przechodziły przez ulicę Żeromskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Jak czytamy w krótkim sprawozdaniu na stronie KPP w Mielcu, obie funkcjonariuszki zostały ranne i trafiły do szpitala. W komunikacie zaapelowano również do wszystkich uczestników ruchu drogowego o "przestrzeganie przepisów i zachowanie ostrożności, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych".

Mielec: Potrącił policjantki na przejściu przed komendą. Trafiły do szpitala

O groźnym zdarzeniu informuje również serwis BRD24, który przytacza słowa rzeczniczki miejscowej policji. Z jej relacji wynika, iż za kierownicą auta, które uderzyło w policjantki, siedział 71-latek. Zdaniem przedstawicielki służb, to właśnie senior jest winny, ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącym przez pasy kobietom.

BRD24 po wypadku przypomniało także wcześniejsze ostrzeżenia mieleckiej policji, która przypominała pieszym, by zachowywać na drogach szczególną ostrożność. Wskazywano przy tym na wymagające warunki pogodowe - "jeśli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może nie wyhamować". Z kolei do prowadzących pojazdy apelowano, aby "ostrożnie dojeżdżać do przejść".