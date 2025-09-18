Wielki przekręt ukraińskich maszynistów. Tak przerzucali ludzi do Polski

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Dwóch ukraińskich maszynistów usłyszało zarzut przemycania ludzi w lokomotywach - podał Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Organizatorzy nielegalnego procederu ukrywali młodych Ukraińców w pociągach kursujących do Przemyśla. Za każdego takiego "pasażera" pobierali opłatę w wysokości co najmniej 10 tys. dolarów. "Sprawa ma charakter rozwojowy" - przekazano w komunikacie.

Akcja służb na Podkarpaciu. Ukraińcy w rękach Straży Granicznej. Zdj. ilustracyjne
Akcja służb na Podkarpaciu. Ukraińcy w rękach Straży Granicznej. Zdj. ilustracyjneBieszczadzki Odział Straży Granicznejmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Dwóch ukraińskich maszynistów oskarżono o przemyt ludzi w lokomotywach pociągów z Ukrainy do Przemyśla.
  • Za każdą osobę przemycaną koleją pobierano opłatę w wysokości 10 tysięcy dolarów.
  • Zatrzymani Ukraińcy przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy i wyjaśnili, że uciekali przed poborem do wojska.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformował w czwartek, że funkcjonariusze z placówki w Medyce, przy współpracy z policjantami z KWP w Rzeszowie, zlikwidowali nielegalny kanał przerzutowy migrantów.

Jak podano w komunikacie, na trop procederu wpadli w 2024 roku.

Funkcjonariusze odkryli, że maszyniści ukraińskich kolei ukrywali młodych mężczyzn w lokomotywach pociągów międzynarodowych, kursujących z Ukrainy do Przemyśla.

Zobacz również:

Ruszyły deportacje po koncercie białoruskiego rapera Maxa Korża
Polska

Deportacje po koncercie białoruskiego rapera. Służby podały oficjalne dane

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Podkarpackie. Funkcjonariusze SG ujęli ukraińskich maszynistów. Poważne zarzuty

    Dzięki współpracy z Prokuraturą Okręgową w Przemyślu oraz z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie możliwe było ujęcie dwóch mężczyzn - obywateli Ukrainy.

    "Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przekroczeń granicy RP wbrew przepisom" - przekazała Straż Graniczna.

    Maszyniści nie przyznali się do zarzucanych im czynów. "Zostanie wobec nich skierowany do sądu akt oskarżenia" - poinformowała SG.

    Zobacz również:

    Osoby powyżej 60. roku życia w ukraińskiej armii
    Ukraina - Rosja

    Zmiana przepisów w Ukrainie. Wojsko sięga po coraz starsze osoby

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      W toku śledztwa ustalono, że podejrzani pobierali od każdej przemycanej osoby co najmniej 10 tys. dolarów.

      Ukraińcy nielegalnie przekroczyli granicę. Chcieli uniknąć wojska

      Działania polskich służb nie dotyczą tylko maszynistów. Jak podała SG w komunikacie, zatrzymani zostali również dwaj obywatele Ukrainy, którzy przedostali się do UE wykrytym kanałem.

      Usłyszeli oni zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami.

      Przyznali się do zarzucanych czynów i wyjaśnili, że powodem ich działania było uniknięcie wcielenia do wojska.

      "Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania" - przekazał Bieszczadzki Odział SG.

      Zobacz również:

      Deportacja 15 obywateli Ukrainy. Akcja polskich służb. Zdj. ilustracyjne
      Polska

      Służby deportowały 15 Ukraińców. Komunikat resortu spraw wewnętrznych

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      Prezydent pytał o reparacje podczas wizyty w Berlinie. Szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'': Walnęli głową w mur i się nauczyliPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze