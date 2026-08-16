W skrócie
- W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w nocy doszło do pożaru, który objął drewniany, zabytkowy kościół po niedawnej renowacji.
- W kulminacyjnym momencie akcji z ogniem walczyło 140 strażaków, a pożar całkowicie zniszczył kościół i uszkodził dwa inne budynki.
- Skansen został zamknięty dla odwiedzających, a planowane wydarzenia odwołane; przyczyny pożaru mają ustalić policja i biegły ds. pożarnictwa.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Do pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w woj. podkarpackim doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej po godz. 1.
Oficer prasowy st. kpt. Paweł Giba z KP PSP w Sanoku przekazał w rozmowie z Interią, że strażacy otrzymali informację od ochrony, iż ogień zajął zabytkowy kościół na terenie skansenu.
Sanok. Pożar skansenu, spłonął zabytkowy kościół
- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów pożarem objęty był już cały budynek drewnianego kościoła z Bączala. To obiekt o wymiarach 20 na 10, o wysokości ok. 15 metrów. Wokół budynku znajduje się około 10 drewnianych obiektów krytych strzechą i gontem - mówił.
Jak przekazano Interii, najpierw wodę skierowano na dwa pobliskie budynki, które dopiero zaczynały się rozpalać.
Lokalny portal Korso Sanockie dodał, że rozprzestrzeniający się ogień "strawił bezcenne zabytki architektury drewnianej, w tym niedawno odrestaurowany kościół rzymskokatolicki z XVII wieku".
Na miejscu łącznie skierowanych było 27 zastępów straży pożarnej, czyli 140 strażaków. - Kościół spłonął doszczętnie, uszkodzone zostały dwa budynki znajdujące się w odległości 30 metrów od niego. Udało się uratować kilka pozostałych drewnianych obiektów - mówił oficer prasowy st. kpt. Paweł Giba.
Ogromny pożar skansenu w Sanoku. Poszkodowany strażak
Ogień udało się opanować w niedzielę przed godz. 5 nad ranem, obecnie trwa dozorowanie miejsca pożaru. St. kpt. Giba przekazał Interii, że poszkodowany został jeden ze strażaków PSP, który doznał poparzenia ręki.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przekazało w mediach społecznościowych, że w związku z pożarem skansenu odwołane zostały najbliższe wydarzenia: Galicyjska Graciarnia - Giełda Staroci na Galicyjskim Rynku sanockiego skansenu oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny.
Skansen został zamknięty dla turystów do odwołania. Przyczyny pożaru będą dopiero ustalane przez policję i biegłego ds. pożarnictwa.