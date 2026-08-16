W skrócie W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w nocy doszło do pożaru, który objął drewniany, zabytkowy kościół po niedawnej renowacji.

W kulminacyjnym momencie akcji z ogniem walczyło 140 strażaków, a pożar całkowicie zniszczył kościół i uszkodził dwa inne budynki.

Skansen został zamknięty dla odwiedzających, a planowane wydarzenia odwołane; przyczyny pożaru mają ustalić policja i biegły ds. pożarnictwa.

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Do pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w woj. podkarpackim doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej po godz. 1.

Oficer prasowy st. kpt. Paweł Giba z KP PSP w Sanoku przekazał w rozmowie z Interią, że strażacy otrzymali informację od ochrony, iż ogień zajął zabytkowy kościół na terenie skansenu.

Sanok. Pożar skansenu, spłonął zabytkowy kościół

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów pożarem objęty był już cały budynek drewnianego kościoła z Bączala. To obiekt o wymiarach 20 na 10, o wysokości ok. 15 metrów. Wokół budynku znajduje się około 10 drewnianych obiektów krytych strzechą i gontem - mówił.

Jak przekazano Interii, najpierw wodę skierowano na dwa pobliskie budynki, które dopiero zaczynały się rozpalać.

Lokalny portal Korso Sanockie dodał, że rozprzestrzeniający się ogień "strawił bezcenne zabytki architektury drewnianej, w tym niedawno odrestaurowany kościół rzymskokatolicki z XVII wieku".

Na miejscu łącznie skierowanych było 27 zastępów straży pożarnej, czyli 140 strażaków. - Kościół spłonął doszczętnie, uszkodzone zostały dwa budynki znajdujące się w odległości 30 metrów od niego. Udało się uratować kilka pozostałych drewnianych obiektów - mówił oficer prasowy st. kpt. Paweł Giba.

Ogromny pożar skansenu w Sanoku. Poszkodowany strażak

Ogień udało się opanować w niedzielę przed godz. 5 nad ranem, obecnie trwa dozorowanie miejsca pożaru. St. kpt. Giba przekazał Interii, że poszkodowany został jeden ze strażaków PSP, który doznał poparzenia ręki.

Zabytkowy kościół na terenie skansenu w Sanoku, zdj. z 2013 roku AKG Images/Yvan Travert Agencja FORUM

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przekazało w mediach społecznościowych, że w związku z pożarem skansenu odwołane zostały najbliższe wydarzenia: Galicyjska Graciarnia - Giełda Staroci na Galicyjskim Rynku sanockiego skansenu oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny.

Skansen został zamknięty dla turystów do odwołania. Przyczyny pożaru będą dopiero ustalane przez policję i biegłego ds. pożarnictwa.



